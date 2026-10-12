Sorpresiva derrota de Carlos Alcaraz, eliminado del Masters 1000 de Shangai

El número 3 del tenis mundial, el español Carlos Alcaraz, cayó este lunes en tie break ante el belga Zizou Bergs (39º) por 7-5 y 7-6 (4) y quedó eliminado en los dieciseisavos de final del Masters 1000 de Shangai.

De este modo Bergs avanzó a octavos, donde aguarda rival. Que surgirá del duelo entre el estadounidense Tommy Paul y el monegasco Valentin Vacherot, el vigente campeón del torneo shangainés.

Si alguien esperaba que para el murciano este partido fuera un camino de rosas, se equivocó: el primer zarpazo lo dio el belga. Alcaraz logró romper también el saque de su rival poco después, pero Bergs volvió a hacerlo para llevarse el primer set al final. A "Carlitos" no se lo vio nada contento con su juego durante el descanso. En un momento gritó que "¡No puedo jugar por intuición!", como también se quejó del pique de la pelota, en su opinión más alto de lo que debía ser.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Desde luego, en el segundo set mejoró su saque: su efectividad en el segundo servicio fue del 100 %... Hasta el undécimo juego, donde Bergs volvió a quebrarlo. Pero el belga no logró hacer bueno su turno de saque. Alcaraz fue pura garra y hasta se llevó el dedo al oído para escuchar bien el aliento del público en la cancha principal de Qizhong. Pero al final, no le alcanzó y cayó en el tie break.

El único duelo anterior entre Alcaraz y Bergs data del año pasado, cuando el español se impuso en Tokio, plaza en la que se alzó con el trofeo hace sólo unos días.

Esta fue la tercera ocasión en que Alcaraz disputó el campeonato de Shangai, una plaza en la que su mejor resultado hasta ahora fueron los cuartos de final de 2024, cuando cayó ante el checo Tomas Machac.