Tras la clasificación de Sportiva: "Imposible no confiar en este equipo", dijo Pedro Zorzano

Pedro Zorzano inició la carrera prácticamente en mitad de cancha. No lo pudieron frenar y llegó al try. Foto: Andrea Castaño-La Nueva.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Acorde a lo que estuvo en juego, Sociedad Sportiva recuperó solidez defensiva y el sábado aseguró un éxito clave en el Regional Pampeano A, que le dio la clasificación a semifinales.

En el 40-21 ante Universitario de Mar del Plata en La Carrindanga el equipo blanco también recuperó esa solidez que tuvo en gran parte de la temporada gracias a la defensa, la obtención de sus delanteros y la definición de los backs. Virtudes que lo llevaron a ser protagonista tanto en el TRP A como en un Oficial URS -que ganó de punta a punta- y también en el plano nacional, donde fue semifinalista del Torneo del Interior B.

Ahora el XV dirigido por Diego Samuel tendrá dos semanas para preparar la semifinal ante Mar del Plata Club, el último campeón y actual número 1 luego de las dos ruedas disputadas.

"Torneo nuevo. Se terminó este año desgastante... Ahora una semana de descanso y (empieza) otro torneo, con todo a buscar la final. Nos ilusionamos siempre, imposible no confiar en este equipo", dijo Pedro Zorzano, autor de dos de los seis tries del Blanco el fin de semana.

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Sociedad Sportiva recibió el sábado en el cierre de la fase clasificatoria al 3º en las posiciones, que llegó con su lugar en semis asegurado y con el envión de haberle ganado la fecha previa al líder Mar del Plata Club.

"Partido siempre difícil ante Uni, son los terceros, le ganaron a mar del plata. Siempre juegan corto, te machacan y eso siempre desgasta", agregó el centro en relación al duelo contra "Uni", al que este año también le ganó el partido de ida en la fecha 7 (24-16).

Mirá la entrevista completa con Pedro Zorzano: