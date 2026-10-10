Regional Pampeano: Sportiva se abrió paso, encontró el try y clasificó a semifinales

Santiago Báncora (Sociedad Sportiva) se abre paso entre la defensa de "Uni". Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

De un partido que dominó en todo momento Sociedad Sportiva obtuvo la clasificación a semifinales del Regional Pampeano A de rugby, tras superar a Universitario (Mar del Plata) por 40 a 21.

El encuentro se disputó en La Carrindanga, donde al cabo del primer tiempo Las Palomas ganaron 19-7, en cotejo arbitrado por Santiago Bevaqua (Sur).

Los tries del conjunto bahiense fueron de Patricio Cantalejos (5m.), Alan Martínez (23m.), Pedro Zorzano (37m. y 70m.), Agustín Antinori (63m.) y Tomás Inchausti (40m.). Hubo también conversiones de Felipe Serrat (3) y Mateo Köhler (2).

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Secuencia del primer try de Pedro Zorzano para Sportiva.

Fueron amonestados en el local Agustín Antinori (31m.) y Francisco Cantalejos (50m.).

En la visita hubo tries de Gonzalo Pfister (33m. y 75m.) y de Franco Rodríguez Reinoso (56m.). Los tres convertidos por Benito Soler Villén.

Sociedad Sportiva cerró la fase clasificatoria en el 4º lugar y cruzará ante Mar del Plata Club (1º), quien se mantuvo arriba por el éxito de hoy frente a Los Cardos por 50-5.

Asistencia perfecta

Para Sociedad Sportiva será la séptima semifinal en el Regional Pampeano A en igual cantidad de ediciones disputadas con cruces.

Recordamos que el formato del torneo, desde que comenzó bajo la denominación actual en 2009, ha ido cambiando. Por ejemplo en 2019 Las Palomas alcanzaron su primer título regional tras una final ante Mar del Plata Club a la que había accedido por haber finalizado en el 2º lugar de la tabla.

En las ediciones 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 el campeón surgió por sumatoria de puntos en las posiciones, mientras que en 2020 el regional no se jugó por la pandemia.

Por tercera vez

El cruce entre bahienses y marplatenses se dará por tercera vez en el historial.

Mar del Plata Club y Sociedad Sportiva jugaron semifinales en 2012 (triunfo Paloma en La Carrindanga 29-24) y también en 2021 (ganó Mardel 45-21 en el barrio marplatense de Santa Celina).

Semifinalista en el Country

En la otra llave semifinal del TRP A 2026 se medirán Sporting (2º) y Universitario de Mardel (3º).

Los maristas le ganaron hoy a Argentino en el Country por 75 a 15, cotejo arbitrado por Esteban Bevaqua (Sur).

En los locales hubo tries de Tomás Expósito y de Agustín Grunewald, más un penal y una conversión de Ramiro Correa.

La acción que culminó en el try de Alan Martínez para Las Palomas.

Para el Azul se viene la Reválida A-B a partir del próximo sábado 24, jornada en la que enfrentará a Unión del Sur de Mar del Plata, que fue el primero del Regional Pampeano B.

Los cruces se jugarán en Mar del Plata el sábado 24 del corriente, mientras que la final está programada para el sábado 7 de noviembre.

En el partido restante de la decimocuarta fecha, Comercial le ganó a San Ignacio por 10 a 3 como local.

En los choques preliminares fueron derrotas para los representantes bahienses: Sociedad Sportiva perdió ante Universitario M por 36-32 en Preintermedia y por 30-21 en Intermedia, mientras que Argentino cayó frente a Sporting en "Pre" por 85-19 y en "Inter" por 62-12.

Justamente, el paso exitoso de Sporting hoy en nuestra ciudad le dio el campeonato en Intermedia. La semana pasada se habían consagrado ante Sociedad Sportiva en Preintermedia.

(Noticia en desarrollo)