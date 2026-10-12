Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Deportes.

La bahiense Agustina Cavalli comenzó a sumar puntos para el ranking olímpico del BMX Racing

La ciclista bahiense disputó cuatro fechas de la Copa del Mundo en China, alcanzando los cuartos de final este domingo.

Agus, primera desde la izquierda. Fotos: FABMX y archivo-La Nueva.

Cuesta arriba pero de menor a mayor fue el paso de Agustina Cavalli por las cuatro fechas de la Copa del Mundo de BMX Racing disputadas en China.

Distribuidas en dos fines de semana, entre Mentougou y Chongli, seis ciclistas argentinos corrieron las fechas 5, 6, 7 y 8 del calendario que finalizará el 1 de noviembre en Sarasota, Estados Unidos (aunque la Selección nacional no participará).

Noticias Relacionadas

Se trata de Gonzalo Molina, Federico Villegas, Ezequiel Torres, Tomás Maturano y Alma Piñeiro quienes, junto a la bahiense, estuvieron conducidos por Ariel Katogui y Juan Pablo Bruno.

Más allá de la experiencia, el objetivo de la Federación nacional era comenzar a sumar puntos de cara al ranking olímpico que clasificará a los mejores del mundo a Los Ángeles 2028. También se pusieron en juego puntos para disputar el Mundial el año que viene.

En ese sentido, la actuación de la bahiense Cavalli en la categoría élite concluyó con una sonrisa, luego de tres mangas complicadas.

Agus no logró superar el repechaje (last chance) en las primeras tres fechas (concluyó 42º, 40º y 42º, respectivamente), pero lo hizo en la última, llegando hasta los cuartos de final, y sumando 52 unidades (32º).

El siguiente es el desglose de su actuación:

Fecha 5

Heat 3 - 8º (45.689)

Last Chance 1 - 5º (49.311)

Fecha 6

Heat 6 - 7º (41.010)

Last Chance 2 - 4º (41.060)

Fecha 7

Heat 4 - 7º (54.184)

Last Chance 1 - 5º (54.643)

Fecha 8

Heat 6 - 4º (53.508 Q)

Cuartos de final - 8º (54.354)

A continuación, cómo le fue al resto de los argentinos:

Thomas Maturano (élite)

5 - 21º (20 puntos)
6 - 16º (116)
7 - 12º (142)
8 - 13º (135)

Federico Villegas (élite)

5 - 23º (82)
6 - 23º (82)
7 - 33º (49)
8 - 31º (55)

Gonzalo Molina (élite)

5 - 32º (52)
6 - 12º (142)
7 - 58º (14)
8 - 29º (61)

Nicolás Torres (élite)

5 - 68º
6 - 42º (33)
7 - 57º (15)
8 - 15º (122)

Alma Piñeiro (sub 23)

5 - 13º
6 - 11º
7 - 12º
8 - 10º

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE