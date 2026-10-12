La bahiense Agustina Cavalli comenzó a sumar puntos para el ranking olímpico del BMX Racing

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

Cuesta arriba pero de menor a mayor fue el paso de Agustina Cavalli por las cuatro fechas de la Copa del Mundo de BMX Racing disputadas en China.

Distribuidas en dos fines de semana, entre Mentougou y Chongli, seis ciclistas argentinos corrieron las fechas 5, 6, 7 y 8 del calendario que finalizará el 1 de noviembre en Sarasota, Estados Unidos (aunque la Selección nacional no participará).

Se trata de Gonzalo Molina, Federico Villegas, Ezequiel Torres, Tomás Maturano y Alma Piñeiro quienes, junto a la bahiense, estuvieron conducidos por Ariel Katogui y Juan Pablo Bruno.

Más allá de la experiencia, el objetivo de la Federación nacional era comenzar a sumar puntos de cara al ranking olímpico que clasificará a los mejores del mundo a Los Ángeles 2028. También se pusieron en juego puntos para disputar el Mundial el año que viene.

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En ese sentido, la actuación de la bahiense Cavalli en la categoría élite concluyó con una sonrisa, luego de tres mangas complicadas.

Agus no logró superar el repechaje (last chance) en las primeras tres fechas (concluyó 42º, 40º y 42º, respectivamente), pero lo hizo en la última, llegando hasta los cuartos de final, y sumando 52 unidades (32º).

El siguiente es el desglose de su actuación:

Fecha 5

Heat 3 - 8º (45.689)

Last Chance 1 - 5º (49.311)

Fecha 6

Heat 6 - 7º (41.010)

Last Chance 2 - 4º (41.060)

Fecha 7

Heat 4 - 7º (54.184)

Last Chance 1 - 5º (54.643)

Fecha 8

Heat 6 - 4º (53.508 Q)

Cuartos de final - 8º (54.354)

A continuación, cómo le fue al resto de los argentinos:

Thomas Maturano (élite)

5 - 21º (20 puntos)

6 - 16º (116)

7 - 12º (142)

8 - 13º (135)

Federico Villegas (élite)

5 - 23º (82)

6 - 23º (82)

7 - 33º (49)

8 - 31º (55)

Gonzalo Molina (élite)

5 - 32º (52)

6 - 12º (142)

7 - 58º (14)

8 - 29º (61)

Nicolás Torres (élite)

5 - 68º

6 - 42º (33)

7 - 57º (15)

8 - 15º (122)

Alma Piñeiro (sub 23)

5 - 13º

6 - 11º

7 - 12º

8 - 10º