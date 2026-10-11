Juegos Olímpicos de la Juventud: una historia que pasó por Argentina y ahora enfrenta un futuro incierto

El bahiense Fausto Ruesga con la bandera olímpica en 2018. Fotos: COA y archivo-La Nueva.

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

"Reflexionar sobre los objetivos principales y permitir centrarse en una estrategia olímpica juvenil integral".

Hasta el momento, la continuidad de los Juegos Olímpicos de la Juventud es una incógnita. Nadie aseguró que no se van a realizar más allá de Dakar 2026 —que comenzarán en 20 días—, pero también es cierto que la elección de la sede para 2030 se postergó y no se anunció cuándo se definirá, manteniendo a Santiago, Asunción y Bangkok en vilo.

No obstante, lo central parece ser el contenido, qué modelo de evento se busca. Si se continúa con la intención de mantener la competencia de alto rendimiento y, a la vez, que signifique una experiencia educativa (para los jóvenes que participan, pero también para los espectadores) o se cambia el foco.

La elección de África suena simpática: nunca antes un evento del ciclo olímpico se llevó a cabo en aquel continente. La decisión fue tomada hace ocho años, durante el gobierno del alemán Thomas Bach y Dakar fue una de las cuatro opciones, junto a Botsuana, Nigeria y Túnez.

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En aquel entonces se llevó a cabo Buenos Aires 2018, la tercera edición de los YOG (Youth Olympic Games, en inglés), que nacieron en 2010, en Singapur, y continuaron cuatro años más tarde en Nanjing.

La edición siguiente, otorgada a Dakar, debía ir en 2022 pero debido a la pandemia y sus consecuencias, que modificaron los planes en gran parte del mundo y postergaron objetivos, se postergó hasta este año.

Singapur, el origen

Singapur 2010 fue la primera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ideados por el entonces presidente del COI, el belga Jacques Rogge, nacieron con el objetivo de inspirar y atraer a una generación joven, algo alejada de la actividad física y el deporte por el advenimiento de las tecnologías.

En aquella edición, 3524 atletas de 204 países participaron en 201 eventos en 26 deportes, incluyendo el debut histórico del básquet 3x3 (los YOG también sirven como laboratorio...).

Asimismo, hubo un amplio programa educativo para los deportistas, con actividades sobre valores olímpicos, sostenibilidad, bienestar, hábitos de vida saludables y expresión a través de los medios digitales.

El abanderado de la delegación nacional, compuesta por 59 atletas, fue Braian Toledo (fallecido en febrero de 2020 tras sufrir un accidente con su moto).

Argentina cosechó seis medallas: Toledo ganó la única presea dorada de la delegación, en lanzamiento de jabalina; Las Leoncitas obtuvieron la medalla de plata, al igual que la selección masculina de vóleibol; mientras que Lucas Guzmán (taekwondo), Fabián Maidana (boxeo) y Lautaro Díaz (triatlón), aportaron una medalla de bronce cada uno.

Nanjing, con medallas locales

La segunda edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud se llevó a cabo en Nanjing, China, en agosto de 2014.

El programa deportivo presentó varias innovaciones, como la introducción del golf y el rugby 7. En tanto, las competiciones de equipos mixtos se convirtieron en una de sus principales atracciones, como el relevo 8x100 m, con equipos compuestos por atletas de distintas nacionalidades, idiomas, etnias y géneros.

En total, participaron 3798 jóvenes de 205 países y la golfista necochense Sofía Goicoechea Ruiz fue la portadora de la bandera argentina en la ceremonia inaugural.

Argentina acumuló un total de once medallas: dos de oro, tres de plata y siete de bronce. Las preseas doradas las ganaron Francisco Saubidet Birkner en vela y la yudoca Ayelén Elizeche en la competencia mixta multinacional.

Fernanda Russo, medallista en 2014

Las medallas de plata fueron conseguidas por la amazona Martina Campi en salto individual y salto por equipos multinacionales, Los Pumitas (José Barros Sosa, Lautaro Bazán Vélez, Vicente Boronat, Enrique Camerlinckx, Juan Cruz Camerlinckx, Juan Ignacio Conil Vila, Manuel De Sousa Carrusca, Bautista Delguy, Indalecio Ledesma, Domingo Miotti, Mariano Romanini e Isaac Sprenger) y Fernanda Russo en equipos mixtos multinacionales de rifle de aire 10 metros.

Con Gerhardt, el 3x3 fue podio en 2014

Sasha Nieva en hasta 58 kilos de levantamiento de pesas, Gustavo Basile en la prueba de judo mixta multinacional, Las Leoncitas (Cristina Cosentino, la montermoseña Bárbara Dichiara, Sofía Toccalino, Eugenia Trinchinetti, Macarena Losada, Micaela Retegui, Delfina Thome, Julieta Jankunas y Paula Ortíz), el seleccionado masculino de básquet 3x3 (Juan Pablo Lugrín, José Vildoza, Michel Divoy y el bahiense Rodrigo Gerhardt) y la dupla masculina de vóleibol playa (Santiago Aulisi y Leandro Aveiro), obtuvieron las medallas de bronce.

Las Leoncitas, con Dichiara, Trinchinetti, Toccalino, Jankunas y Cosentino

Buenos Aires, el último paso

Buenos Aires 2018 fue la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud de verano.

El lema de los Juegos, "Feel the Future" (Siente el futuro), representaba el deseo de más de 4000 competidores de convertirse en un ejemplo de pasión, convivencia y conexión en la diversidad.

Por primera vez en la historia olímpica, el número de atletas femeninas y masculinos fue el mismo (2000 mujeres y 2000 hombres). También hubo una innovación en la Cermeonia de Apertura, llevada a cabo fuera de un estadio: fue sobre la avenida 9 de Julio, junto al Obelisco.

La idea fue utilizar lugares urbanos para llevar a cabo las competencias. El karate, la escalada deportiva, el breaking, el patinaje de velocidad sobre ruedas, el futsal, el kiteboarding, el beach handball y el BMX Freestyle debutaron en los Juegos Olímpicos

Delfina Pignatiello

Durante los 11 días de competición se celebraron 241 eventos de medallas en 32 deportes.

Argentina se quedó con 32 medallas (11 de oro, 10 de plata y 11 de bronce) y un atleta bahiense alcanzó un hito: se convirtió en la única persona en lograr dos medallas de oro para nuestro país en un mismo evento olímpico. El privilegiado fue Fausto Ruesga, ganador del básquet 3x3 y también del torneo de volcadas.

Air Fausto Ruesga

También obtuvieron medallas doradas María Sol Ordás (remo), la bahiense Agustina Roth e Iñaki Iriartes (BMX Freestyle), Dante Cittadini y Teresa Romairone (vela), Facundo Díaz Acosta y Sebastián Báez (tenis), Nazareno Sasia (lanzamiento de bala) y Brian Arregui (boxeo). Más el seleccionado femenino de balonmano de playa (Lucila Balsas, Caterina Benedetti Gorga, Fiorella Corimberto, Belén Aizen, Carolina Ponce, Zoe Turnes, Gisella Bonomi, Jimena Riadigos, Rosario Soto), el seleccionado femenino de hockey 5 (Gianella Palet, Sofía Ramallo, Azul Iritxity, Celina di Santo, Victoria Miranda, María Constanza Cerundolo, Lourdes Pérez,Josefina Rubenacker, Brisa Bruggesser) y el seleccionado masculino de rugby seven (Lucio Cinti Luna, Ramiro Costa, Marcos Elicagaray, Matteo Graziano, Julián Hernández, Ignacio Mendy, Marcos Moneta, Bautista Pedemonte, Julián Quetglas, Nicolás Roger, Tomás Vanni).

Agustina Roth, una bahiense de oro

Ganaron medallas de plata Delfina Pignatiello (natación, en dos ocasiones), Fernando Espíndola (gimnasia artística), Mariano Carvajal Matus (baile deportivo), Facundo Díaz Acosta (tenis), Linda Machuca (lucha), Agustina Giannasio (tiro con arco), David Almendra (lucha), Franco Serrano (pentatlón moderno) y Agustín Osorio (lanzamiento de jabalina).

Mientras que las de bronce llegaron de la mano de Tomás Herrera y Felipe Modarelli (remo), Santiago Escallier (gimnasia), Facundo Firmapaz (tiro), Valentín Rossi (canotaje), Sofía Acevedo (básquet 3x3), Ela Anacona y Mateo Fernández de Oliveira (golf), Mauro Zelayeta y Juan Bautista Amieva (vóleibol playa), Mirco Cuello (boxeo), Victoria Saputo (boxeo). Más el seleccionado masculino de balonmano playa (Nahuel Baptista, José Basualdo, Francisco Daudinot, Nicolás Dieguez, Elian Goux, Nicolás Millet, Alejo Novillo, Tomás Páez Alarcon, Julian Santos) y el seleccionado masculino de hockey 5 (Nehuen Hernando, Facundo Zárate, Ignacio Ibarra, Gaspar Garrone,Tadeo Marcucci, Santiago Micaz, Facundo Sarto, Lisandro Zago, Agustín Cabana).

Dakar 2026, la historia

En el último tramo de la Ceremonia de Clausura de Buenos Aires 2018, la bandera del COI fue arriada del pabellón por ocho cadetes navales y luego llevada por cuatro deportistas argentinos.

La nadadora Delfina Pignatiello, el tenista Facundo Díaz Acosta y la jugadora de beach handball Caterina Benedetti la trasladaron hasta el basquetbolista Fausto Ruesga, quien tuvo el honor de entregarla al por entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien a su vez se la pasó a Thomas Bach y éste hizo el pase de manos a cuatro deportistas de Senegal, sede de los Juegos siguientes.

Los próximos Juegos se celebrarán del 31 de octubre al 13 de noviembre; es decir, en exactamente 20 días. Reunirán a unos 2700 jóvenes atletas de hasta 17 años en tres zonas anfitrionas: Dakar, Diamniadio y Saly.

La actividad deportiva estará dividida en dos grandes grupos. Por un lado, estarán las disciplinas competitivas, como el básquet 3x3, natación, tiro con arco, atletismo, bádminton, béisbol, boxeo, breaking, ciclismo, ecuestre, esgrima, fútbol, ​​gimnasia, balonmano, judo, remo, rugby, vela, skate, tenis de mesa, taekwondo, triatlón, vóleibol, lucha libre y wushu. En tanto, habrá 10 disciplinas de exhibición: canotaje, golf, hockey, kárate, pentatlón moderno, tiro, escalada deportiva, surf, tenis y levantamiento de pesas.

Argentina llevará una delegación de 78 personas, aunque la lista definitiva aún no fue comunicada.

Senegal, local en 2026

Chile, Paraguay, Tailandia ¿o nada?

Desde mayo, cuando la Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional se reunió en su sede de Lausana, Suiza, el proceso de elección para los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030 se encuentra suspendido.

En principio, debió conocerse la ciudad anfitriona a mediados de este año; aunque tras aquella decisión, el futuro de los YOG es un enigma.

Hay algo que sucedió en las últimas horas que podría inducirnos a un futuro optimisma. Uno entiende que si Chile se bajó de la candidatura para ser sede de los Juegos Olímpicos de 2036, para poner todas sus fuerzas en los YOG 2030, es porque cuenta con un guiño del COI sobre que su realización o, al menos, no contempla su erradicación.

Entonces, ya no es simplemente una postergación, sino una cuestión más profunda: el COI está revisando qué quiere que sean los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Por lo pronto, Santiago (Chile), Asunción (Paraguay) y Bangkok (Tailandia) se mantienen en la sala de espera. El mundo deportivo, también.