En vivo: Franco Colapinto está disputando el GP de Singapur
El argentino no pudo sumar puntos en las últimas dos fechas, que fueron en Azerbaiyán y Malasia.
(Nota en desarrollo)
Está en marcha el Gran Premio de Singapur, donde Franco Colapinto largó 15° intentando sumar puntos con Alpine después de quedar fuera de las posiciones de vanguardia en Azerbaiyán y Malasia.
El vivo
9:38
Russell sigue escalando
El piloto de Mercedes largó 21 y ya está 11 en la vuelta 24.
9:35
Colapinto, detrás de Sainz
El argentino está a poco menos de dos segundos del español, aunque a mucha distancia de los pilotos que se encuentran en zona de puntos.
9:30
Verstappen, imparable
Luego de 21 vueltas de 62, el neerlandés le saca seis segundos a su escolta, que es el monegasco Charles Leclerc.
9:25
El enojo de Colapinto
“¿Por qué estoy tan atrás en el pelotón? ¿No ven el despliegue de energía de Russell en la recta? ¡Nos sacó siete décimas!”, dijo. Y le respondió Stuart: “Sí, entendido, amigo. Estamos tratando de ver qué podemos hacer para ayudarte”.
09:20
Colapinto superó a Lindblad
El argentino ahora escaló a la decimocuarta posición.
09:18
Virtual safety car
Se debe al abandono del Audi de Gabriel Bortoleto, que se frenó en la salida de la calle de boxes.
09:16
Russell superó a Colapinto
El argentino ahora está decimoquinto luego de 8 vueltas.
09:07
Colapinto sube una posición
El argentino superó a Gabriel Bortoleto (Audi) en la primera vuelta y ahora está decimocuarto.
09:06
Verstappen mantiene el liderazgo
El neerlandés pudo cuidar la primera posición en la largada.
08:51
Se viene la carrera del GP de Singapur
En solo 10 minutos iniciará la carrera en el Circuito Urbano de Marina Bay.