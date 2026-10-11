En vivo: Franco Colapinto está disputando el GP de Singapur

(Nota en desarrollo)

Está en marcha el Gran Premio de Singapur, donde Franco Colapinto largó 15° intentando sumar puntos con Alpine después de quedar fuera de las posiciones de vanguardia en Azerbaiyán y Malasia.

El vivo

9:38

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Russell sigue escalando

El piloto de Mercedes largó 21 y ya está 11 en la vuelta 24.

9:35

Colapinto, detrás de Sainz

El argentino está a poco menos de dos segundos del español, aunque a mucha distancia de los pilotos que se encuentran en zona de puntos.

9:30

Verstappen, imparable

Luego de 21 vueltas de 62, el neerlandés le saca seis segundos a su escolta, que es el monegasco Charles Leclerc.

9:25

El enojo de Colapinto

“¿Por qué estoy tan atrás en el pelotón? ¿No ven el despliegue de energía de Russell en la recta? ¡Nos sacó siete décimas!”, dijo. Y le respondió Stuart: “Sí, entendido, amigo. Estamos tratando de ver qué podemos hacer para ayudarte”.

09:20

Colapinto superó a Lindblad

El argentino ahora escaló a la decimocuarta posición.

09:18

Virtual safety car

Se debe al abandono del Audi de Gabriel Bortoleto, que se frenó en la salida de la calle de boxes.

09:16

Russell superó a Colapinto

El argentino ahora está decimoquinto luego de 8 vueltas.

09:07

Colapinto sube una posición

El argentino superó a Gabriel Bortoleto (Audi) en la primera vuelta y ahora está decimocuarto.

09:06

Verstappen mantiene el liderazgo

El neerlandés pudo cuidar la primera posición en la largada.

08:51

Se viene la carrera del GP de Singapur

En solo 10 minutos iniciará la carrera en el Circuito Urbano de Marina Bay.