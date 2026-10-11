Torneo Clausura: arranca la acción en la "A" y sigue en la "B"

Con tres partidos continuará hoy la acción de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga del Sur.

Habrá dos juegos que le darán inicio a la actividad en la Primera División "A" y ambos comenzarán a las 16.

Mientras que a las 11 seguirá la programación de la Primera División "B".

Mañana, en tanto, se cerrará la fecha en las dos divisionales, aprovechando el feriado nacional.

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*En la elite

Con dos atractivas propuestas se pondrá en marcha la fecha en la Primera División "A".

En Villa Italia, San Francisco recibirá a Villa Mitre con la chance de trepar a la cima de la tabla.

El Santo se encuentra a sólo un punto del líder Huracán, que jugará recién mañana por la noche.

Mientras que el tricolor buscará puntos clave para meterse en zona de playoffs.

El árbitro en el Gustavo Novoa será Facundo Alltuna.

Mientras que en el Manuel Manzano, Libertad esperará por Liniers y ambos buscarán salir de la zona baja.

El milrrayitas se encuentra último en el Clausura y en zona de Promoción en la tabla acumulada.

Mientras que el Chivo sólo tiene un punto más en el segundo certamen del año, aunque respira algo más aliviado en la general.

El juez en Villa Rosas será Marcos Gómez.

*Cómo sigue

La fecha 11 se completará mañana con dos juegos.

Desde las 16, se medirán Bella Vista y Sporting en La Loma, sin público visitante y con arbitraje de Juan Ignacio Miranda como árbitro

Mientras que 19.30, Huracán recibirá a La Armonía con Sebastián Navarro como árbitro.

Posiciones

-Clausura: 1°) Huracán, 16 puntos; 2°) San Francisco, 15; 3°) Bella Vista, 14; 4º) La Armonía, 13; 5°) Sporting y Villa Mitre, 12; 7°) Liniers, 9 y 8º) Libertad, 8.

-Acumulada: 1°) Huracán, 42 puntos; 2°) Bella Vista, 39; 3°) Liniers, 32; 4°) Villa Mitre, 31; 5°) San Francisco, 28; 6°) La Armonía, 27; 7º) Libertad, 26 y 8°) Sporting, 25.

*Partidazo en el ascenso

La programación en la Primera División "B" propone un partidazo para esta tarde, en la continuidad de la fecha 11.

En Punta Alta y a partir de las 11, se cruzarán dos de los grandes animadores del torneo cuando Rosario Puerto Belgrano reciba a Olimpo.

El aurinegro llega como líder con 21 puntos, tan sólo uno más que los puntaltenses.

El árbitro en el Coloso de Cemente, que otra vez contará con público.

Finalmente, el juez del partido será Oscar Perotti, quien reemplazará a Leopoldo Gorosito, quien fue desafectado por problemas de salud.

El dueño de casa llega a este encuentro tras igualar ante Tiro Federal (1 a 1) y el equipo bahiense de golear a Comercial (4 a 0).

En el último antecedente entre ambos empataron 1 a 1 en el Doctor Alejandro Pérez, donde hizo de local Olimpo.

*Lo que pasó

Ayer Tiro Federal venció a Pacífico de Cabildo, por 6 a 0, como visitante.

Los goles del aurivioleta los anotaron Franco Lefiñir, Gino Carrozzi, Agustín Restiffo, Mariano Mc Coubrey, Gino Pizorno y Genaro Fraysse.

*Posiciones

Así están las tablas:

-Clausura: 1°) Olimpo, 21 puntos; 2º) Rosario, 20; 3°) Tiro Federal, 19; 4º) Comercial, 15; 5°) Pacífico BB, 11; 6º) Sansinena, 10; 7º) Pacífico de Cabildo, 9 y 8°) Dublin, 4.

-Acumulada: 1°) Rosario y Tiro, 46 puntos; 3º) Comercial, 42; 4°) Olimpo, 37; 5°) Sansinena, 31; 6°) Dublin, 21; 7°) Pacífico BB, 19; y 8º) Pacífico de Cabildo, 17.

*Lo que viene

La fecha 11 culminará mañana con dos partidos, en horarios distintos.

A las 11, Dublin recibirá a Comercial con arbitraje de Ariel Turcuman.

En tanto a las 16, Sansinena esperará por Pacífico de Bahía Blanca, con Álvaro Richmond como juez y sin público visitante.