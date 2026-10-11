Colapinto, entre la frustración y la esperanza: "Hay que volver con el equipo y trabajar para estar más fuerte"

Franco Colapinto no ocultó su frustración y volvió a criticar el funcionamiento de su Alpine tras abandonar en la vuelta 30 del Gran Premio de Singapur por un fallo en la transmisión, lo que sumó su tercera competencia consecutiva sin cosechar puntos en la Fórmula 1.

Obligado a retirarse tras sufrir problemas en el sistema de almacenamiento de energía durante la carrera sprint del sábado, Colapinto analizó la situación desde el corralito de prensa: “Problema de transmisión, no iba para atrás el auto y para adelante un poquito. Hay que entender qué pasó, una pena tener dos problemas en dos carreras”.

Esta racha adversa completó una complicada seguidilla de competencias disputadas en Azerbaiyán, Malasia y Singapur: “Fue el peor triplete de mi carrera. Fueron fines de semana muy duros, no estoy viviendo el mejor de los momentos. Hay que volver con el equipo y trabajar para estar más fuerte”.

El argentino enfatizó la necesidad de realizar un reseteo personal y técnico junto al equipo francés.

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A pesar del trago amargo, Colapinto mantiene la mirada puesta en el tramo final del campeonato: “Quedan dos tripletes más, será duro pero hay muchas oportunidades; hay que revertir este momento malo”.

La categoría afrontará ahora su gira por el continente americano, con citas confirmadas en Estados Unidos, México y Brasil.