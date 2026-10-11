El otro Lionel Scaloni: "Quería disfrutar de la ciudad sin coche"
El DT de la Selección participó del Gran Fondo Buenos Aires y marcó un registro de 3h17m21s.
El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, participó del Gran Fondo Buenos Aires en su cuarta edición, el gran evento de ciclismo porteño que contó con dos circuitos: el Gran Fondo de 129 kilómetros, y el Medio Fondo, de 46.
"Es muy lindo pedalear por Buenos Aires, tenía que venir porque quería disfrutar de la Ciudad sin coche, y la verdad que estuvo muy bueno. Lo disfrutamos mucho”, contó Scaloni, quien pedaleó los 129K, tras largar con el primer pelotón de ciclistas a las 6, desde el Parque Sarmiento, en Saavedra, punto donde también fue la llegada.
El trazado incluyó 3.500 ciclistas de distintas edades y niveles, recorriendo las avenidas General Paz, Cantilo, Lugones y 9 de Julio Sur, el Paseo del Bajo y las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno.
Los ciclistas pasaron por lugares icónicos como el estadio Monumental y el Obelisco.
En los 46K se impuso Juan Cruz Saiz, con un tiempo de 1 hora, 18 minutos y 36 segundos; mientras que en los 129K el primero fue Matías Cedeira, en 2 horas, 53 minutos y 29 segundos.
El Gran Fondo Buenos Aires tuvo un componente solidario: una parte de los fondos recaudados a través de las inscripciones se destinará, mediante Gran Fondo Asociación Civil, a la construcción de una pileta adaptada para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que asisten a la colonia deportiva del Parque Sarmiento.
El Gran Fondo Buenos Aires fue declarado de Interés Deportivo en la Legislatura porteña por su contribución al desarrollo deportivo y turístico, así como por sus iniciativas vinculadas al cuidado del ambiente.