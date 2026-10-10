Torneo Clausura: la fecha 11 comienza en Cabildo, en un fin de semana XL

Con un partido se pone en marcha esta tarde la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga del Sur, que continuará mañana y también el lunes.

El juego de hoy lo animarán Pacífico de Cabildo y Tiro Federal, en el estadios Carlos Angelini, por la Primera División "B".

El encuentro comenzará a las 16 y será dirigido por Brian Romero.

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El Tifón viene de caer ante Pacífico de Bahía Blanca (por 2 a 0) y buscará recuperarse para salir de la zona baja y acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

Mientras que el aurivioleta igualó ante Rosario Puerto Belgrano (1 a 1) y está tercero a cinco puntos del líder Olimpo.

En el duelo por la primera rueda del Clausura, Pacífico y Tiro igualaron 2 a 2 en el Onofre Pirrone.

*Cómo sigue

La fecha en el ascenso seguirá mañana con un partidazo, entre el líder y el escolta.

Rosario (segundo) recibirá a Olimpo (puntero), desde las 11 y con arbitraje de Leopoldo Gorosito.

El partido se jugará en el Coloso de Cemento con público.

El lunes, en tanto, se medirán: Dublin-Comercial (a las 11, con arbitraje de Ariel Turcuman) y Sansinena Pacífico de Bahía (a las 16, con Álvaro Richmond como juez).

*Posiciones

Así están las tablas antes del inicio de la fecha 11.

-Clausura: 1°) Olimpo, 21 puntos; 2º) Rosario, 20; 3°) Tiro Federal, 16; 4º) Comercial, 15; 5°) Pacífico BB, 11; 6º) Sansinena, 10; 7º) Pacífico de Cabildo, 9 y 8°) Dublin, 4.

-Acumulada: 1°) Rosario, 46 puntos; 2°) Tiro, 43; 3º) Comercial, 42; 4°) Olimpo, 37; 5°) Sansinena, 31; 6°) Dublin, 21; 7°) Pacífico BB, 19; y 8º) Pacífico de Cabildo, 17.

*En la elite

La Primera División "A" dividirá su actividad entre domingo y lunes.

Mañana, desde las 16, se medirán: San Francisco-Villa Mitre (dirigirá Facundo Altuna) y Libertad-Liniers (Marcos Gómez).

Mientras que el lunes cruzarán: Bella Vista-Sporting (desde las 16, con Juan Ignacio Miranda como árbitro) y Huracán-La Armonía (a las 19.30, con Sebastián Navarro como árbitro).

Posiciones

-Clausura: 1°) Huracán, 16 puntos; 2°) San Francisco, 15; 3°) Bella Vista, 14; 4º) La Armonía, 13; 5°) Sporting y Villa Mitre, 12; 7°) Liniers, 9 y 8º) Libertad, 8.

-Acumulada: 1°) Huracán, 42 puntos; 2°) Bella Vista, 39; 3°) Liniers, 32; 4°) Villa Mitre, 31; 5°) San Francisco, 28; 6°) La Armonía, 27; 7º) Libertad, 26 y 8°) Sporting, 25.