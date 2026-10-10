Copa Bledisloe: los All Blacks dominaron a Australia y retuvieron el trofeo
Nueva Zelanda ganó 50-19. El resumen con las mejores jugadas del encuentro.
Los All Blacks derrotaron por 50-19 a Australia en el Eden Park de Auckland y se quedaron con la Bledisloe Cup en el primero de los dos duelos previstos en este tradicional desafío. Que habitualmente se disputa en el Rugby Championship desde 1996, aunque este año por la cancelación del torneo ambos seleccionados lo juegan en formato serie.
En el primero, disputado este sábado, Nueva Zelanda apoyó 7 tries y reaccionó rápidamente después de comenzar en desventaja, para lograr un éxito contundente ante los Wallabies. Dirigió el árbitro irlandés Andrew Brace.
Con este resultado el equipo de casaca negra acumula 24 años de dominio copero sobre su rival.
Los tries del ganador fueron de Peter Lakai (12m), Tupou Vaa'i (16m), Cam Roigard (49m), Codie Taylor (55m), Leroy Carter (66m), Josh Moorby (73m) y Will Jordan (80m). Hubo también 6 conversiones y un penal convertidos por Damian McKenzie.
Para Australia los tries llegaron vía Tom Wright (8m), Harry Wilson (37m) y Josh Nasser (76m). Dos fueron convertidos por Ryan Lonergan.
El segundo va el próximo sábado 17 de este mes en el estadio Australia de Sidney.
Formaciones
Así salieron los equipos al encuentro:
Nueva Zelanda: 1. Ethan de Groot, 2. Codie Taylor (capitán), 3. Fletcher Newell, 4. Scott Barrett, 5. Josh Lord, 6. Tupou Vaa’i, 7. Peter Lakai, 8. Wallace Sititi, 9. Cam Roigard, 10. Damian McKenzie, 11. Leroy Carter, 12. Jordie Barrett, 13. Quinn Tupaea, 14. Will Jordan, 15. Beauden Barrett. Entrenador, Dave Rennie.
Definidores, 16. Asafo Aumua, 17. George Bower, 18. Pasilio Tosi, 19. Shannon Frizell, 20. Anton Segner, 21. Kyle Preston, 22. Rieko Ioane, 23. Josh Moorby
Australia: 1. Angus Bell, 2. Brandon Paenga-Amosa, 3. Allan Alaalatoa, 4. Jeremy Williams, 5. Lukhan Salakaia-Loto, 6. Rob Valetini, 7. Fraser McReight, 8. Harry Wilson (capitán), 9. Ryan Lonergan, 10. Ben Donaldson, 11. Joseph-Aukuso Suaalii, 12. Len Ikitau, 13. Isaac Henry, 14. Max Jorgensen, 15. Tom Wright. Entrenador: Les Kiss.
Suplentes: 16. Josh Nasser, 17. Aidan Ross, 18. Massimo De Lutiis, 19. Lachlan Shaw, 20. Nick Champion de Crespigny, 21. Tate McDermott, 22. Declan Meredith, 23. Harry Potter.
El compacto
Este es el resumen del encuentro: