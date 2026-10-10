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Fórmula 1.

"No entiendo el por qué", se preguntó Colapinto, en referencia a la muy mala producción en la Q2

El argentino largará 15º en el Gran Premio de Singapur, mañana a las 9.

Con marcada frustración terminó la jornada Franco Colapinto, en la previa al Gran Premio de Singapur.

El argentino debió abandonar en la sprint y después, en la clasificación, no pasó de la Q2, tras golpear contra el muro durante la última vuelta.

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"En general la Q2 fue muy mala, perdimos mucho el balance del auto, fue un desastre. Creo que de los peores balances que tuve en mucho, mucho tiempo", aseguró.

Y se preguntó: "no entiendo por qué", ya que en Q1 el auto se sentía bien y tenía bastante para mejorar. Sentía que tenía bastante por venir, pero la Q2 fue un desastre".

Largar desde el 16º lugar en un circuito como Singapur limita considerablemente las posibilidades de Colapinto para mañana.

"Es difícil pasar acá, pero intentaremos", tiró, con un dejo de positivismo.

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