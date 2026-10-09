GP de Singapur: la Sprint arrancó tarde, ganó Verstappen, se accidentó Russell y abandonó Colapinto

Se corrió esta mañana la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur, correspondiente a la fecha 17 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

La competencia arrancó con más de media hora de demora por lluvia en el circuito callejero de Marina Bay y sólo la terminaron 13 autos, ya que 8 pilotos abandonaron por distintos motivos.

El ganador de la mini carrera de 20 vuelta fue el neerlandés Max Verstappen, quien estiró su buen momento ya que venía de ganar el pasado domingo en el GP de Baréin.

Franco Colapinto, en tanto, largó desde la posición 11 y debió abandonar tras la primera vuelta por un problema técnico en su Alpine.

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El pilarense detuvo la marcha del monoplaza y se bajó mientras giraba detrás del Auto de Seguridad, que había salido luego de la primera vuelta por un accidente de George Russell, quien impactó contra la pared cuando lideraba el pelotón (ver abajo).

Este accidente no modifica demasiado la continuidad de Russell, ya que de todas formas iba a partir desde el último lugar por una penalización.

"Había una oportunidad, una lástima. Hubo un problema en el lauto, ajeno a nosotros, veremos exactamente qué es", explicó Colapinto tras bajarse del auto.

"Intentaremos arreglarlo y estar bien para la Qulay", avisó en diálogo con ESPN.

Otro de los hechos destacados que dejó la Sprint fue el toque entre los pilotos de McLaren en la última vuelta, lo que obligó al abandono de Oscar Piastri y lo hizo perder muchas posiciones a Lando Norris, quien generó el accidente por un error de cálculo.

Esto benefició a Andrea Kimi Antonelli, quien trepó al cuarto lugar detrás de las Ferraris de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, quienes completaron el podio.

Pierre Gasly, compañero de Colapinto, terminó noveno.

En lo sucesivo, la actividad continuará a las 10 de la mañana con la Clasificación de cara al Gran Premio, que se correrá mañana domingo a las 9.

*En vivo

7.16hs: ¡Ganó Verstappen!

Max se quedó con la carrera Sprint del GP de Singapur.

Detrás suyo llegaron Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ambos de Ferrari.

7.15hs: Se tocaron los McLaren

Oscar Piastri y Lando Norris se tocaron en la última vuelta de la carrera.

El más beneficiado fue Andrea Kimi Antonelli, quien adelantó dos posiciones.

7.04hs: Lidera Max

Verstappen marcha primero a falta de 7 vueltas, seguido por los dos pilotos de Ferrari: Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

6.51hs: ¡Se relanza la Sprint!

Luego de 6 vueltas con el Auto de Seguridad y a falta de 13 giros, se relanza la competencia con Max Verstappen al frente del pelotón.

6.44hs: Colapinto se baja del auto

Franco (Alpine) se detuvo y abandonó la carrera, mientras los pilotos giraban con Auto de Seguridad, tras el accidente de George Russell.

También quedaron fuera Isack Hadjar, Sergio Pérez y Lance Stroll.

6.39hs: ¡Se accidentó George Russell!

El británico, tras una gran largada, se despistó e impactó contra la pared en la recta principal, lo que obligó la salida del Auto de Seguridad.

El piloto de Mercedes complicó muchísimos sus chances, ya que en pocas horas se larga la Clasificación.

No obstante mañana iba a largar en la última colocación por una sanción.

6.37hs: ¡Qué largada George!

Russell (Mercedes Benz) adelantó a Max Verstappen (Red Bull) y le arrebató el liderazgo tras una muy buena largada.

6.37hs: ¡A correr!

Luego de más de media hora de demora por la lluvia, se puso en marcha la carrera Sprint a 20 vueltas.

Franco Colapinto partió desde la posición 11 y Max Verstappen desde la pole.

6.30hs: Se viene

Con media hora de demora, se realiza la vuelta de formación antes de la largada.

Los pilotos darán dos vueltas detrás del Auto de Seguridad.