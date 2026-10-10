Villa Mitre continúa la preparación, jugando esta noche ante Deportivo Viedma, en el José Martínez

Federico Harina y Luciano Cáceres, los dos tiradores que continúan en sus equipos. Foto: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Villa Mitre empieza a mostrar el material con el que cuenta para afrontar la próxima edición de la Liga Argentina 2026-27, recibiendo a Deportivo Viedma, desde las 21.15, en partido de carácter preparatorio, arbitraje de Emanuel Sánchez y Alejandro Vizcaíno.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los mismos rivales se enfrentaron el último sábado, en la capital rionegrina, con victoria de los locales, por 92 a 82, en el Ángel Cayetano Arias.

En el tricolor habrá dos caras nuevas respecto de la última temporada, el estadounidense Jahsim Floyd, el refuerzo 2m06 y 27 años, que llegó el último domingo y estuvo entrenando en la semana con el plantel, y Álvaro Yarza, que viene de Unión (Mar del Plata) y antes de sumarse al tricolor estuvo en Independiente (Tandil).

A la vez, la Villa tendrá jugadores que no estuvieron en la 2025-26, pero que están participando del torneo local, como Lautaro Cavero, Emilio Boyé y Lázaro Beruatto.

Ya sin Franco Pennacchiotti, Fabián Sahdi, Julián Lorca, Emilio Giménez y Luciano Tambucci, el plantel tricolor lucirá completamente renovado, plagado de juventud y que continuará bajo la conducción técnica de Sebastián Ginóbili.

Los 12 jugadores para hoy: Alejo Blanco, Segundo Alimenti, Federico Harina, Lautaro Cavero, Joaquín Jasen, Álvaro Ayarza, Emilio Boyé, Sebastián Basualdo, Ignacio Alem, Bautista Iguacel, Jahsim Floyd y Lázaro Beruatto.

En tanto, Manuel Iglesias continúa recuperándose de la lesión en una muñeca, aguardando la consulta del 21 del corriente, cuando evalúen si está en condiciones de recibir el alta.

La visita

El equipo rionegrino continúa con el histórico Guillermo Bogliacino como entrenador, siendo asistente su habitual ladero, el bahiense Iván Ludueña.

Los jugadores disponibles para hoy son Gastón Bertona (llegó desde Barrio Parque), Mateo Macrini (ex Unión de Mar del Plata), Lautaro Delucchi (ex Santa Paula), el chileno Marcelo Pérez, Lucas González, Luciano Cáceres, Joaquín Petre, Alfredo Ventura, Matías López y Enzo Lara.

En tanto, no jugará Jeffrey Merchant, quien está lesionado y tampoco llegará para el debut de la temporada, el domingo 18 ante Pico.