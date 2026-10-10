Imparable: tras despedirse de la Selección, Messi volvió a Inter Miami y marcó dos goles

Imparable.

Apenas unas horas después de retirarse de la Selección con un gol, Lionel Messi marcó un doblete en el triunfo de Inter Miami ante el DC United, por la fecha 28 de la Major League Soccer.

El rosarino jugó todo el encuentro y anotó a los 47 y 60 minutos, luego de que el uruguayo Luis Suárez abriera el marcador con otros dos tantos, a los 3 y 39 minutos.

Con esta victoria, el equipo que dirige Cristian González llegó a los 49 puntos y trepó a la segunda colocación detrás de Nashville SC, que al momento lidera con 63 unidades.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján y David Ayala fueron los otros argentinos que vieron acción en el triunfo de Las Garzas.