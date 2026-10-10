Hora, TV y formaciones: River recibe a Estudiantes de Río Cuarto y vuelve a jugar luego de tres semanas

River Plata recibirá este noche a Estudiantes de Río Cuarto, por la duodécima fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con la obligación de ganar para volver a meterse en puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Monumental, está programado para las 21:30 y se podrá ver a través de ESPN Premium.

El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR dirá presente Andrés Merlos.

*La previa

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River llega a este encuentro tras una larga inactividad, ya que lleva tres semanas sin jugar. Su última presentación oficial fue el 19 de septiembre, cuando cayó 2-1 en condición de local contra Huracán.

Aquel encuentro significó el final de la buena racha con la que había comenzado el interinato de Leonardo Ponzio como DT del "Millonario", ya que desde su llegada habían derrotado de manera consecutiva a Banfield, Independiente Rivadavia de Mendoza y Atlético Tucumán.

De esta manera, River marcha noveno en la Zona B con 13 puntos, por lo que está obligado a ganar para meterse nuevamente en puestos de clasificación de playoffs. De todas formas, tiene un partido menos que el resto de los equipos debido a que debe su encuentro frente a Sarmiento de Junín correspondiente a la undécima fecha.

Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, es el peor equipo en lo que va del año en la Primera División. El equipo cordobés marcha último en la Zona B con solo seis unidades y depende de un milagro para no perder la categoría.

*Probables formaciones

-River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván, Lautaro Pereyra o Juan Cruz Meza; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

-Estudiantes (RC): Lautaro Herrera; Gonzalo González, Matías Valenti, Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Fernando Rodríguez; Alejandro Cabrera, Tomás González, Gabriel Alanís; Martín Garnerone e Ibrahim Hesar. DT: Ruben Forestello.

-Estadio: Monumental

-Árbitro: Nazareno Arasa

-VAR: Andrés Merlos

-Hora: 21:30.

-TV: ESPN Premium