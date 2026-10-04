Por qué River no jugó este fin de semana por el Torneo Clausura

River no tuvo actividad oficial este fin de semana por el Torneo Clausura. El Millonario le solicitó a la AFA postergar su partido frente a Sarmiento en Junín, pautado originalmente para el miércoles 7 de octubre, a causa de la cantidad de afectados que tendrá en la despedida de Lionel Messi, que se realizará un día antes en el Monumental. Recién volverá a jugar el domingo 10, contra Estudiantes de Río Cuarto en Núñez, 21 días después de la derrota por 2 a 1 ante Huracán.

Con Thiago Almada, Tobías Andrada y Santiago Beltrán inicialmente convocados a la Selección Argentina -los dos primeros debieron ser desafectados por diferentes lesiones-, sumado a que Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Ángel Correa y Marcos Acuña dirán presente en la despedida de Messi durante la noche del 6 de octubre, la dirigencia de River pidió en AFA postergar el duelo frente a Sarmiento en Junín, correspondiente a la 11° jornada del Torneo Clausura.

Según informó TyC Sports, la entidad madre del fútbol argentino accedió al pedido y reprogramó el encuentro para el miércoles 14, una semana más tarde. Allí el Millonario podrá contar con los campeones del mundo descansados y, si evolucionan correctamente de sus lesiones, con Almada y Andrada. Antes tendrá que jugar el duelo correspondiente a la 12° fecha, frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental. El mismo está pautado para el sábado 10 de octubre a las 21.30.

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Sí un amistoso

Para no perder el rodaje, este sábado River disputó un amistoso ante Atlético Escobar, equipo del Federal A, en Ezeiza, y lo venció en los dos partidos de 45 minutos disputados, primero 1-0 con titulares y luego 5-0 con suplentes.

Desde la llegada de Leonardo Ponzio al primer equipo esto se volvió una costumbre: anteriormente enfrentó a All Boys, Estudiantes de Buenos Aires y Vélez. En este caso, al disputarse con normalidad las jornadas del Clausura y de la Primera Nacional, los directivos del Millonario tuvieron que recurrir al equipo del norte de la provincia de Buenos Aires, que no tendrá actividad oficial en lo que queda del año tras quedar eliminado en la Reválida.