Franco Colapinto analizó su actuación en el Gran Premio de Baréin, que ganó Max Verstappen, quedándose con la fecha 16 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El argentino llegó 13° luego de partir desde las 21° colocación, tras penalizar con 15 posiciones.

Lo primero en lo que hizo hincapié el pilarense fue en la elección de los neumáticos para la largada, que se retrasó una hora y 39 minutos por lluvia.

"Nos quedamos patinando en la largada, el auto no salió para adelante. Obviamente fue la decisión incorrecta, después había que tomar mucho riesgo para ir rápido con la goma lisa y ya habíamos perdido la carrera. Había que esperar un Auto de Seguridad, estaba complicado con la goma lisa. Es lo que hay...", analizó Franco en relación a la elección del neumático blando en el inicio de la competencia.

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Todos los pilotos que tomaron esa decisión cayeron al fondo de la grilla, ya que la pista seguía con mucho agua sobre el trazado.

"Después tuvimos muy muy buen ritmo, pasé a bastantes autos. Es positivo para el futuro, pero es una pena que nos haay costado tanto con esa decisión, sino hubiera sido una buena carrera", insistió Colapinto en diálogo con ESPN.

"Fue una tarde muy difícil, no decidimos bien. Fue la decisión incorrecta y la peor que podríamos haber tomado. La pista no secó nunca. Pensé que en tres o cuatro vueltas se secaba y no pasó. Mucha mala suerte, hay que trabajar para el futuro y que nos sirva de experiencia", cerró el pilarense.

En lo sucesivo, la Fórmula 1 continuará con su calendario el próximo fin de semana cuando se dispute el Gran Premio de Singapur.