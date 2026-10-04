En vivo: luego de casi dos horas de demora, se corre el Gran Premio de Baréin

Luego de una hora y 39 minutos de demora por tormenta, se realiza en estos momentos la carrera principal del Gran Premio de Baréin, correspondiente a la fecha 16 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el Circuito Internacional de Sepang (Malasia), debido a la guerra en Medio Oriente que obligó a mudar el escenario.

Una fuerte lluvia en la previa del lanzamiento obligó a postergar el comienzo de la largada principal, que se realizó a las 5.39 y no a las 4 como estaba previsto.

Además de los problemas climáticos, en el primer intento de partida varios autos presentaron problemas de potencia, hubo bandera roja y volvió a demorarse la partida.

En ese sentido, cuando se ponga en marcha, el argentino Franco Colapinto partirá desde la última fila por la penalización de 15 puestos que arrastraba: 5 por el accidente generando en el Gran Premio de Azerbaiyán y otros 10 por un cambio del motor de combustión interna en la unidad de potencia.

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Pese a esto, el pilarense había logrado pasar a la Q2 de la Clasificación pero decidió no arriesgar sabiendo de las posiciones que debía penalizar.

Previamente, además, había sido 19°, 22° y 9° en la Prácticas Libres.

En cuanto al poleman, Max Verstappen partirá desde el lugar de privilegio luego de realizar la vuelta más rápida en 1:35:130, mejorando su propio mejor registro.

Junto al neerlandés lo hará Lewis Hamilton (Ferrari), quien fue segundo (a 3 décimas) en la Q3 y compartirá la primera línea de largada.

*En vivo

6.36hs: Franco a boxes

Colapinto cambió a neumáticos duros y cayó al 19° lugar a falta de más de 20 vueltas para el final.

6.24hs: Franco sigue trepenado

Colapinto se encuentra 16° cuando se corrieron 27 de 55 vueltas, luego partir desde la 21° colocación.

6.15hs: Segundo Kimi

Antonelli superó a su compañero de equipo George Russell y ahora va en busca del líder: Max Verstappen, que le lleva casi 5 segundos.

6.14hs: Trepa Hamilton

Lewis ya está séptimo, luego de largar desde el segundo lugar y caer al fondo de la grilla por un error en la elección de los neumáticos.

6.06hs: Franco en el fondo

Colapinto marcha último, mientras se corrieron 21 de las 55 vueltas del Gran Premio.

6.02hs: ¡Max primero!

Verstappen es el nuevo líder de la carrera, tras superar a Kimi Antonelli en el relanzamiento tras el Auto de Seguridad.

El neerlandés recuperó la primera posición, luego de partir de la pole y perderla en la largada inicial.

5.53hs: ¡Bandera amarilla!

El despiste de Valtteri Bottas obligo a la salida del Auto de Seguridad y los pilotos aprovechan para cambiar los neumáticos intermedios de lluvia.

5.47hs: Ferrari y un caro error

Lewis Hamilton, que partió desde el segundo lugar, cayó al 17° puesto tras una mala elección de neumáticos. Lo mismo pasó con Charles Leclerc, que pasó del 4° al 18° puesto.

5.40hs: ¡Qué largada de Mercedes!

Kimi Antonelli y George Russell superaron a Max Verstappen y Lewis Hamilton y treparon a los primeros puestos, desde el tercer y sexto lugar.

5.40hs: Ahora sí

Los pilotos vuelven a la pista para realizar la largada del Gran Premio.

4.47hs: A esperar

Se detuvo el procedimiento de largada y los autos regresan a los boxes luego de una vuelta al circuito.

4.40hs: Comienza la acción

Los 22 pilotos comienzan a dar la vuelta previa antes de la largada del Gran Premio, con el objetivo de comenzar a secar el circuito.

4.00hs: A esperar

La largada se encuentra demorada por una fuerta tormenta que afecta el Circuito Internacional de Sepang.