Colapinto, con confianza en el GP de Baréin: "Creo que se puede remontar, ojalá tengamos buen ritmo"

Franco Colapinto (Alpine) contó sus sensaciones tras la Clasificación del Gran Premio de Baréin, que se realizó esta mañana y tuvo a Max Verstappen (Red Bull) como el piloto más veloz.

Pese a que avanzó a Q2 (no marcó tiempo), el piloto argentino largará desde la última fila por la doble sanción que lo penalizó con 15 puestos: 5 por el accidente generando en el Gran Premio de Azerbaiyán y otros 10 por un cambio del motor de combustión interna en la unidad de potencia.

Esto, en definitiva, lo hizo planear otra estrategia durante la Qualy.

"Creo que lo que esperábamos era guardar un par de gomas para mañana. Tengo muchas cosas para elegir: blandas, duras, medias... de todo. Intentaremos hacer lo mejor que podamos, maximar el auto. Intentaremos ir para adelante y avanzar", admitió el pilarense en diálogo con ESPN.

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Previamente, no obstante, se había notado una gran mejoría de Franco en la tercera y última tanda de entrenamientos, en la que fue noveno luego de haber sido 19° y 22° en las sesiones del viernes.

"La Práctica Libre 3 fue muy buena, creo que pude hacer por primera vez low fuel (poco nivel de combustible). Ahí estuvimos bastante fuerte, ya en la Qualy el auto se sintió peor, habrá que ver por qué. Ojalá mañana tengamos un buen ritmo como en la PL3 e ir para adelante", remarcó Franco.

Aunque partirá desde el fondo de la grilla, Colapinto se ilusiona con poder redondear un buen Gran Premio, que se pondrá en marcha mañana a las 4 de la mañana.

"Creo que se puede remontar, es una pista en la que hay muchas frenadas y las rectas largas ayudan. Ojalá tengamos buen ritmo y vayamos para adelante", se ilusionó el pilarense.