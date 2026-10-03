En vivo: Franco Colapinto prueba por última vez antes de la Clasificación del GP de Baréin
El argentino recibió 15 posiciones de sanción.
Con Franco Colapinto en acción, se realiza en estos momentos la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Baréin correspondiente a la fecha 16 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el Circuito Internacional de Sepang (Malasia), debido a la guerra en Medio Oriente que obligó a mudar el escenario.
Previo a esta tanda, el pilarense fue 19° y 22° en las otras dos sesiones de entrenamiento y volvió a ser penalizado, esta vez con 10 posiciones.
Esta nueva sanción se debe al cambio del motor de combustión interna en la unidad de potencia, siendo la 5° vez que lo hace en la temporada, superando las cuatro permitidas.
La misma se suma a las 5 posiciones de penalización recibida por su error en el Gran Premio de Azerbaiyán, que generó un accidente que afectó a Pierre Gasly y Lando Norris.
Por esto, Franco admitió no estar pensando en la Clasificación sino ya en la carrera del domingo.
En cuanto a las primeras prácticas, los más veloces fueron Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari).
Tras esta última sesión de entrenamientos, se realizará la Clasificación a partir de las 5.
Mientras que la carrera principal del Gran Premio se largará el domingo a las 4 de la mañana.
*En vivo
2.30hs: ¡No hay más pruebas!
Se terminó la tercera y última tanda de entrenamientos antes de la Clasificación.
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes Benz) dominó la sesión, realizando el giro más más rápido en 1:36:302.
El top 5 lo completaron Verstappen (Red Bull), Hadja (Red Bull), George Russell (Mercedes Benz) y Chrales Leclerc (Ferrari)
Franco Colapinto (Alpine), en tanto, terminó noveno en su mejor Práctica Libre.
2.25hs: Volvió Kimi
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes Benz) volvió a marcar el mejor tiempo (1:36:302) luego que de se lo quitara (sólo por unos instantes) Isack Hadjar (Red Bull).
2.20hs: Se termina la PL3
Últimos 10 minutos de la tercera tanda de entrenamientos, que lidera Andrea Kimi Antonelli.
2.10hs: Buena vuelta de Franco
Colapinto (Alpine) trepó al octavo lugar, en uno de sus mejores giros de las tres tandas de entrenamientos.
2.04hs: Aparecieron los Mercedes
Andrea Kimi Antonelli y George Russell lideran la tanda de entrenamientos.
El italiano hizo el mejor giro hasta el momento en 1:36:924.
2.00hs: Vuelve la acción
Tras limpiar el trazado, los pilotos vuelven a la pista con 30 minutos más para girar en la Práctica Libre 3.
1.55hs: ¡Bandera roja!
A falta de 35 minutos, se frena la Práctica Libre 3 por suciedad en la pista.
De momento, Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo en la sesión.
1.42hs: Poca acción
Solo tres pilotos cerraron vuelta rápida y Pierre Gasly fue el más veloz (1:38:241), por delante de Franco Colapinto (Alpine) y Sergio Pérez (Cadillac).
1.36hs: Movió de arranque
Colapinto (Alpine) fue el segundo en cerrar la vuelta cronometrada, junto con Sergio Pérez (Cadillac).
1.30hs: ¡Última tanda!
Se puso en marcha la hora con la que cuentan los 22 pilotos para probar en la Práctica Libre 3.