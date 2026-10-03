En vivo: Franco Colapinto prueba por última vez antes de la Clasificación del GP de Baréin

Con Franco Colapinto en acción, se realiza en estos momentos la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Baréin correspondiente a la fecha 16 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el Circuito Internacional de Sepang (Malasia), debido a la guerra en Medio Oriente que obligó a mudar el escenario.

Previo a esta tanda, el pilarense fue 19° y 22° en las otras dos sesiones de entrenamiento y volvió a ser penalizado, esta vez con 10 posiciones.

Esta nueva sanción se debe al cambio del motor de combustión interna en la unidad de potencia, siendo la 5° vez que lo hace en la temporada, superando las cuatro permitidas.

La misma se suma a las 5 posiciones de penalización recibida por su error en el Gran Premio de Azerbaiyán, que generó un accidente que afectó a Pierre Gasly y Lando Norris.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por esto, Franco admitió no estar pensando en la Clasificación sino ya en la carrera del domingo.

En cuanto a las primeras prácticas, los más veloces fueron Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari).

Tras esta última sesión de entrenamientos, se realizará la Clasificación a partir de las 5.

Mientras que la carrera principal del Gran Premio se largará el domingo a las 4 de la mañana.

*En vivo

2.30hs: ¡No hay más pruebas!

Se terminó la tercera y última tanda de entrenamientos antes de la Clasificación.

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes Benz) dominó la sesión, realizando el giro más más rápido en 1:36:302.

El top 5 lo completaron Verstappen (Red Bull), Hadja (Red Bull), George Russell (Mercedes Benz) y Chrales Leclerc (Ferrari)

Franco Colapinto (Alpine), en tanto, terminó noveno en su mejor Práctica Libre.

2.25hs: Volvió Kimi

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes Benz) volvió a marcar el mejor tiempo (1:36:302) luego que de se lo quitara (sólo por unos instantes) Isack Hadjar (Red Bull).

2.20hs: Se termina la PL3

Últimos 10 minutos de la tercera tanda de entrenamientos, que lidera Andrea Kimi Antonelli.

2.10hs: Buena vuelta de Franco

Colapinto (Alpine) trepó al octavo lugar, en uno de sus mejores giros de las tres tandas de entrenamientos.

2.04hs: Aparecieron los Mercedes

Andrea Kimi Antonelli y George Russell lideran la tanda de entrenamientos.

El italiano hizo el mejor giro hasta el momento en 1:36:924.

2.00hs: Vuelve la acción

Tras limpiar el trazado, los pilotos vuelven a la pista con 30 minutos más para girar en la Práctica Libre 3.

1.55hs: ¡Bandera roja!

A falta de 35 minutos, se frena la Práctica Libre 3 por suciedad en la pista.

De momento, Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo en la sesión.

1.42hs: Poca acción

Solo tres pilotos cerraron vuelta rápida y Pierre Gasly fue el más veloz (1:38:241), por delante de Franco Colapinto (Alpine) y Sergio Pérez (Cadillac).

1.36hs: Movió de arranque

Colapinto (Alpine) fue el segundo en cerrar la vuelta cronometrada, junto con Sergio Pérez (Cadillac).

1.30hs: ¡Última tanda!

Se puso en marcha la hora con la que cuentan los 22 pilotos para probar en la Práctica Libre 3.