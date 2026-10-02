Colapinto explicó sus tiempos lentos en las prácticas: "No estamos enfocados en la Clasificación"

Franco Colapinto (Alpine) comenzó a girar hoy en el Gran Premio de Baréin correspondiente a la fecha 16 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el Circuito Internacional de Sepang (Malasia), debido a la guerra en Medio Oriente que obligó a mudar el escenario.

El pilarense explicó por qué fue 19° y 22° en las dos primeras tandas, que fueron dominadas por Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari).

"Estábamos enfocados en la carrera. Todavía hay mucho por trabajar, hicimos todos longs runs, en toda la Práctica Libre 1 y 2", contó Franco.

Esto se debe a que Colapinto sabe que largará en la última colocación, ya que hoy se le sumó una nueva sanción.

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A la penalización de 5 puesto por el accidente que ocasionó en el Gran Premio de Azerbaiyán, el argentino también recibió 10 posiciones por cambiar el motor de combustión interna en la unidad de potencia, siendo la 5° vez que lo hace en la temporada, superando las cuatro permitidas.

"Obviamente que hay mucho por seguir aprendiendo y trabajando, el ritmo en la PL2 fue bastante bueno. Hay que intentar avanzar el domingo, el sábado está un poquito perdido por las penalizaciones. Intentaremos enfocarnos en el domingo y pensar en la carrera", avisó Franco.

"No preparé nada de Qualy, no estamos enfocados en eso, no tengo Qualy porque largo último por los 15 puestos. Hay que enfocarse en la carrera, en tener un poquito mejor ritmo que los demás. Si lo podemos maximizar más que el resto seguro vamos a ir para adelante, que seguro es el objetivo", agregó.

Tras estas dos primeras tandas, la acción continuará mañana por la noche, cuando se ponga en marcha la Práctica Libre 3 a la una de la mañana del sábado.

Luego, a las 5, irá la Clasificación en busca de las mejores posiciones de cara al Gran Premio.

La carrera principal se correrá el domingo a las 4 de la mañana.