En vivo: Franco Colapinto prueba por primera vez en el Gran Premio de Baréin en Sepang

Con Franco Colapinto en pista, se realiza en estos momentos la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Baréin, correspondiente a la fecha 16 de Campeonato Mundial de Fórmula 1 y que se disputan en Circuito Internacional de Sepang (Malasia), debido a la guerra en Medio Oriente que obligó a mudarlo.

El trazado cuenta con 15 curvas y una extensión de 5,543 kilómetros.

Para el piloto argentino, además, es la chance de reponerse tras el grave error en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Luego de esta tanda de entrenamiento, la segunda se realizará a partir de las 5.

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La tercera, en tanto, irá el sábado a la 1 de la mañana y la Clasificación, a las 5.

Mientras que el Gran Premio se realizará el domingo a las 4.

*En vivo

1.45hs: Sigue liderando Max

Verstappen (Red Bull) sigue mejorando el tiempo y es el más veloz de la tanda, cerrando el giro en 1:38:883.

Colapinto (Alpine), en tanto, marcó el 18° tiempo y dio dos vueltas cronometradas.

1.36hs: Los 22 pilotos ya salieron a pista

Todos los integrantes de la parrilla ya giran en Sepang.

De momento, Max Verstappen (Red Bull) marcó el mejor tiempo de vuelta, con 1:39:400.

1.31hs: Ya gira Franco

Colapinto (Alpine) fue el primero en salir a pista, aprovechando al máximo la hora de entrenamiento en la primera práctica libre.

1.30hs: ¡A la pista!

Los 22 pilotos de la parrilla prueban por primera vez en todo el fin de semana del Gran Premio de Bahréin.

Tendrán una hora para girar en el circuito y a las 5 salen nuevamente.