Otra victoria visitante en la Liga Nacional, incluyendo festejo bahiense

Otro bahiense que debutó en la temporada 2026-27 de la Liga nacional, esta vez fue el turno de Ramiro Santiago, que pudo festejar la victoria de Platense, como visitante, ante Olímpico (La Banda), por 82 a 74.

En el equipo santiagueño Santiago había jugado los últimos tres partidos de la última temporada, en reemplazo por lesión al venezolano Edwin Majeres, quien sufrió fractura del quinto metatarsiano.

El calamar resultó el tercer equipo en ganar de visitante en estos primeros cinco partidos de temporada, por lo que se registran más victorias visitantes que locales.

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Santiago estuvo en cancha 19m35, aportando 7 puntos (1-3 en triples, 2-3 en dobles y 0-2 en libres), más un rebote, una asistencia y un recupero.

Otro debut

Esta noche juega su primer partido Regatas Corrientes, que tiene entre otros al bahiene Fausto Ruesga.

Los correntinos reciben a Instituto, que viene de ganarle a San Martín.