Franco Colapinto habló por primera vez del incidente con Norris y cómo quedó la relación con Briatore y Gasly

Franco Colapinto habló por primera vez del fuerte cruce que protagonizó con Lando Norris y cómo quedó la relación con Flavio Briatore y su compañero Pierre Gasly después del choque en Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1.

El piloto dio las explicaciones correspondientes intentando bajar las repercusiones que hubo e intentar dar vuelta la página para pensar de lleno en lo que será su primera participación en el Gran Premio de Bahréin en Malasia.

Una semana después de lo que pasó en las pistas, el pilarense reconoció que después de perder puntos en la fecha anterior, Flavio Briatore estaba enojado, “como todos en el equipo”, sin embargo, aseguró que “como equipo tuvimos muchas conversaciones, aprendimos y tenemos que seguir adelante”.

También destacó la figura y manera en la que Briatore manejó la situación interna.

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“Es un gran líder de equipo, uno de los mejores. Es muy bueno en este tipo de situaciones, sabe cómo gestionarlas y cómo hacer que el equipo mejore. Así que siempre he confiado en él en estas cosas”.

Por otra parte, negó que este sea su “peor momento” y si bien aclaró que “hay momentos más complicados que otros”, destacó que “lo que importa es estar unidos, crecer y mejorar como piloto y persona”.

“Ha sido uno de esos momentos donde aprendes. Yo estoy bien, listo para correr aquí, hay muchas cosas nuevas en esta pista y es emocionante venir aquí”, analizó intentando dar vuelta la página y enfocarse en este fin de semana que será su primera vez en la pista de Malasia.

Fans y haters

En otro tramo de la entrevista el piloto argentino de Alpine fue consultado por las repercusiones que generaron las declaraciones de Lando Norris post carrera y si bien quedó sorprendido por las duras palabras del británico al mismo tiempo aclaró que ya hablaron sobre el tema e hicieron las pases.

“Fue el calor del momento, sabe qué tipo de comentarios puede crear porque ha sido uno de los pilotos que más ha hablado de hate en el pasado. Me sorprendió un poco lo que dijo, pero enseguida se disculpó. Se creó mucho hate. Es una situación muy complicada con el mundo exterior y tenemos que mantener las formas. Está todo bien entre nosotros, hemos hablado”, sostuvo.

También se refirió a los ataques que se generó en las redes sociales y los mensajes hacia los pilotos.

“Como pilotos tenemos la responsabilidad de que mejore. Es muy complicado porque viene de casi cada ‘fanbase’, hay algunas más apasionadas que otras. Hacemos lo que podemos, pero es imposible de controlar”, analizó.

“Mi mensaje es siempre el mismo, no sabes lo que puedes crear escribiendo, somos todos sensibles, seres humanos”, concluyó.

Cronograma y horarios

Este es el detalle de actividades para el Gran Premio de Bahréin en Malasia:

Mañana

Práctica libre 1 a la 1:30

Práctica libre 2 a las 5

Sábado

Práctica libre 3 a la 1:30

Clasificación a las 5

Domingo

Carrera a las 4