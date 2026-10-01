Kevin Vallejos peleará contra el excampeón de UFC Aljamain Sterling para acercarse al título

Kevin Vallejos se prepara para la pelea más importante de su carrera. Foto: NA.

El peleador argentino Kevin Vallejos afrontará una de las peleas más difíciles e importantes de su vida, al firmar el contrato para medirse con el estadounidense y excampeón de UFC Aljamain Sterling.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el combate será el coestelar de la cartelera de UFC Fight Night del sábado 21 de noviembre en Qatar, por lo que se estima un horario cercano a la tarde argentina.

Vallejos llega al evento invicto desde su llegada a la empresa de artes marciales mixtas más conocida del mundo, con tres de sus cuatro triunfos por la vía del nocaut.

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Seis meses después de su último triunfo, el marplatense Kevin Vallejos acordó su próximo combate, en un momento histórico de las artes marciales mixtas argentinas: será el primer argentino en medirse con un excampeón de la categoría.

Con un camino que comenzó en la UFC en septiembre de 2024, con una gran pelea ante el estadounidense Cam Teague que le hizo ganar un contrato en el Dana White’s Contender Series, el “Chino” debutó en el peso pluma noqueando al coreano Seun Woo Choi, en el inicio de un gran 2025.

Luego de superar a Danny Silva en agosto, el marplatense volvió a subirse a la jaula en diciembre para plantarse frente al experimentado georgiano Giga Chikadze, a quien venció con uno de los mejores nocauts del año: conectó un puñetazo giratorio letal y definió la pelea en el suelo, con codazos a la cabeza.

Su 2026 comenzó en marzo, con la posibilidad de enfrentar al excampeón interino Josh Emmett, uno de los mayores noqueadores de la categoría, a quien derribó con un preciso gancho de derecha a la mandíbula y continuó golpeando contra la reja, hasta la intervención del árbitro para parar el combate.

Su destacada victoria ante Emmett le permitió quedarse con su segundo bono a la mejor actuación de la noche e ingresar al top 10 del ranking en el peso pluma, lugar desde el que retó al británico Lerone Murphy, que no aceptó la pelea.

Quien acordó medirse al peligroso marplatense fue el estadounidense Aljamain Sterling, que comentó que desde la organización le dieron solamente una hora para decidir si quería firmar el contrato.

El peleador de 37 años llega con un historial de 25-5, con tres victorias por nocaut, y fue considerado como una “leyenda” incluso por el propio Vallejos, habiendo ganado el campeonato de peso gallo de la UFC en marzo de 2021 ante el ruso Petr Yan, con tres defensas exitosas hasta caer por KO ante su compatriota Sean O’Malley, a mediados de 2023.

Desde aquella derrota, Sterling subió a la jaula en cuatro ocasiones y se quedó con tres triunfos por decisión unánime, sin sufrir derrotas desde diciembre de 2024, cuando no pudo con el ruso Movsar Evloev. (NA).