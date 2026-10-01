Furor por la despedida de Messi: se disparó la búsqueda de vuelos y pasajes en micro hacia Buenos Aires

La despedida de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina desató una auténtica revolución turística y logística hacia la Ciudad de Buenos Aires.

En la antesala del encuentro que se jugará el próximo 6 de octubre en el Estadio Monumental, la demanda de traslados aéreos y terrestres registró un incremento exponencial, traccionado de manera exclusiva por los hinchas que buscan presenciar la última función del diez albiceleste.

El fenómeno por estar presente en la despedida del campeón del mundo en Qatar cobró especial fuerza en el transporte aerocomercial: según relevamientos de portales especializados, el interés en pasajes desde Rosario —ciudad natal del astro— experimentó un alza interanual cercana al 5000%. A nivel federal, el promedio de búsquedas domésticas hacia las terminales porteñas subió un 122%, con picos notorios en destinos como Jujuy (230%), San Rafael, Neuquén y Salta (215%), y Tucumán (200%).

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La curva de interés se aceleró drásticamente en dos momentos clave: tras la oficialización del partido a mediados de septiembre y, de forma definitiva, con la venta de entradas a partir del día 24.

En el segmento terrestre, las consultas de servicios en ómnibus con cabecera en Retiro para las 48 horas previas al partido aumentaron un 64% en comparación con igual período de 2025, un registro extraordinario frente a la pauta habitual del 2% que exhibe el sector para esta época del año. Desde Plataforma 10 precisaron que el 5 de octubre concentró cerca del 66% del total de las averiguaciones, reflejando la intención masiva de arribar a la capital federal en la víspera del evento.

La curva de interés se aceleró drásticamente en dos momentos clave: tras la oficialización del partido a mediados de septiembre y, de forma definitiva, con la venta de entradas a partir del día 24. Desde varias agencias turísticas señalaron que la colocación de localidades para el estadio transformó las averiguaciones previas —que habían crecido un 565% en consultas— en compras efectivas de tickets aéreos, las cuales repuntaron un 150%.

Los paquetes turísticos que contemplan traslados de ida y vuelta con tres noches de hotelería tres estrellas oscilan según la procedencia: parten desde los $447.528 por pasajero.

Desde el Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (FACVE) confirmaron una marcada concurrencia de pedidos procedentes de lugares como San Juan, Córdoba y Rosario, además de paquetes solicitados por simpatizantes de países vecinos y del extranjero decididos a participar de la jornada histórica.

En cuanto a los costos, los paquetes turísticos que contemplan traslados de ida y vuelta con tres noches de hotelería tres estrellas oscilan según la procedencia: parten desde los $447.528 por pasajero saliendo de Rosario, trepan a $932.064 partiendo desde Salta y rondan los $1.265.465 para quienes viajan desde la provincia de Neuquén. (NA).