Valentín Carrio Mottola, triple medallista del Sudamericano: "Jugar para Argentina es una locura"

Entre aplausos, Valentín Carrio pasa al frente a recibir una de sus tres medallas. Fotos: AAG

Valentín Carrio Mottola debutó de gran manera representando a la Argentina a través del deporte que es su pasión y al que le dedica gran parte de su vida: el golf.

El bahiense y la gran promesa del Club de Golf Palihue hizo su estreno formando parte del Seleccionado en el Campeonato Suramericano Prejuvenil que se disputó el pasado fin de semana en El Torreón CG de Córdoba y reunió a 60 jugadores menores de 16 años de diez países distintos.

El joven de nuestra ciudad se trajo tres medallas en su primera experiencia albiceleste, ya que fue subcampeón en la tabla en individual, segundo en equipos masculinos y tercero en equipos mixto.

"Fue muy muy lindo, es un lugar hermoso y la cancha está buenísima", contó Valen en El Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes -de 15 a 16- en La Nueva Play y puede verse en vivo en www.lanueva.com

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Valen respondía con la frescura de sus 14 años mientras en un recreo de su tarde de entrenamiento, algo que respeta a diario: "Siempre intento seguir la receta, que viene funcionando por suerte", avisó.

Luego, sí, repasó lo vivido en Córdoba, donde completó los 72 hoyos de la competencia con 287 golpes, siendo el primer día el más positivo para Valen.

En ese día inicial, el bahiense cerró la ronda con 67 golpes. Los días siguientes la progresión fue de 77, 70 y 73 intentos, culminando 11 tiros del líder: el chileno Samuel Trucco, quien cerró los 72 hoyos con 276 golpes.

"Arranqué nervioso el primer día, muy nervioso. El tee 1 la verdad que me mató, llegué, estaba ahí parado y no sabía qué hacer, porque nunca me había pasado de jugar para Argentina. El primer día jugué y la verdad que salió todo muy bien", reconoció Valentín.

Además, el bahiense también fue segundo en la competencia por equipos en varones, en la que culminaron 578 golpes (2 sobre el par) junto a Clodomiro Carranza e Iñaki Fernández.

Mientras que en la categoría por equipos mixtos, Valentín fue tercero junto a Morena Tesoniero, con 576 golpes (par).

"Jugar para Argentina es una locura. Además, toda la preparación que habíamos hecho no la quería desperdiciar. Estaba muy nervioso por lo que estaba representando y todo el trabajo que había atrás de cuatro rondas de golf", admitió Valen.

"Estar de local, fue una experiencia muy muy linda, sentís el apoyo. Están tus amigos, tu familia", agregó.

Valentín en el segundo escalón del podio.

También contó lo importante que fue el apartado mental, sobre todo para remontar lo hecho en el segundo día.

"Por ahí no tanto el primer día, porque cuando jugás bien hay rondas que te sale todo y vas. Pero la segunda ronda, que no jugué tan bien, fue un verdadero desafío. No jugué muy bien. Tuve problemas con la rutina, jugando muy apurado, pensando en el resultado. Ese día nos mató, porque veníamos primeros y quedamos terceros o cuartos", contó.

"En el golf tenés un día malo y sos vos todo el día, con ese día malo. Creo que a veces ganar un torneo, es que tan buena es tu ronda mala", remarcó.

Tras superar el nerviosísimo del debut y un día no tan bueno en la segunda salida, Valentín volvió a encontrarse con su mejor golf para redondear un gran torneo.

"El tercer y el cuarto día fueron una locura, fue como el primer día. Siempre que hablo con mi coach me tranquiliza mucho y eso me ayuda", explicó.

Esto, en definitiva, le dio las tres medallas y una sensación hermosa tras su debut con el seleccionado argentino.

"Estoy re contento. Ahora que lo pienso en frío, sí. Por ahí el domingo estaba medio caliente, pero ahora que lo pienso en frío y escuchando a todos, me deja recontra contento. Además, de haberme recuperado de ese segundo día malo", insistió.

Valen, al centro, junto a sus compañeros de equipo en Córdoba.

Esta primera experiencia, lógicamente, le dejó muchos recuerdos en su mente y también de los materiales.

"Es hermoso, llego a casa tengo la gorra y la chomba ahí. Ver las fotos... es algo que me encantó", admitió.

"Ya regalé un montón de cosas -contó-. Con algo me voy a quedar, pero fui repartiendo. Hay cosas para mis amigos, que siempre me escribían para ver cómo iba".

La alegría de Valen también se trasladó al Club de Golf Palihue y a quienes ven su esfuerzo diario.

"Estaban todos re contentos, yo fui cayendo más que nada por ellos, por lo que me decían. Yo a principio de año no me imaginaba jugar este torneo, los años pasados ver a los chicos que iban al Sudamericano me parecía una locura", comparó.

"La vuelta al Club fue increíble, ver a todos felicitándome o saludándote. Todavía creo que no practiqué nada, fue todo hablar con gente", agregó.

Valentín y una foto para el recuerdo: celeste y blanco y con dos de sus medallas.

Tal como contamos tiempo atrás, Valentín es parte de una familia con muchísima historia en el deporte: es hijo de Walter Carrio, primo hermano de Agustín Bouzat y sobrino de Alejandro Montecchia.

"Veníamos hablado desde que clasifiqué (con su papá), desde ese día no sé si me complotaron con mi coach, pero los dos me decían lo mismo: que vaya y que disfrute más allá del resultado", contó.

"El Puma es un crack, siempre me pregunta. Estuve hablando estos días", recordó Valen y aprovechó a desafiar al campeón olímpico.

"Capaz que me habla, me mete un poco de presión y se me complica. No quiere ir, capaz que tiene miedo", bromeó.

Todo esto le da un contexto ideal para que siga desarrollando su carrera y, sobre todo, disfrutando del camino.

"No tengo presiones de mis papás. Me dijeron que disfrute. Es lo que intento hacer cuando juego al golf, porque es lo que me divierte y lo que quiero hacer el resto de mi vida", cerró Valen.

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