Así sonó el Himno antes del partido de la Selección que hizo emocionar a Scaloni

Lionel Scaloni tuvo una particular primera frase ayer, en la conferencia de prensa tras el triunfo de la Selección ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes.

Tras el 4 a 0 del combinado nacional, el DT abrió la charla remarcando un particular momento vivido en Córdoba.

"La primera reflexión es que estuvo muy emocionado en el Himno. Fue muy lindo ver a tantos chicos disfrutar y cantar el himno como un jugador más. Es otra cosa positiva además del partido", contó Scaloni.

Las estrofas de la canción patria fueron entonadas por el Javier "La Pepa" Brizuela, un reconocido cantante de cuarteto.