Ciclismo: el domingo irá la tercera fecha de la temporada de pista

El cuenta vueltas y la campana están listos para el domingo.

El próximo domingo se desarrollará en el velódromo del Club Ciclista Pedal Bahiense la tercera fecha de la temporada de pista en el ámbito de la Federación del Sud.

Al igual que en la última ocasión se disputarán pruebas en la modalidad tempo race y vueltas puntables en el escenario de calle La Falda 2137.

La programación se pondrá en marcha a las 14 y la actividad corresponderá a la 6ª fecha del calendario anual.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Participarán las categorías elite, sub 23, juveniles y master A, B, C y D, quienes efectuarán en primer término las competencias de tempo race, para cerrar con las vueltas puntables.

El gran objetivo de los participantes será vencer a Matías Pollio, quien hasta el momento es dominador absoluto tras imponerse en las dos competencias en la pista.

El valor de las inscripciones fue fijado en 15.000 pesos, incluyendo el seguro particular de la prueba.

Para poder participar será requisito sin excepción la presentación de la licencia habilitante 2026 (debe figurar en el listado de la FACPYR al 2/10/2026).