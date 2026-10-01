Con cinco partidos se completa la séptima fecha de la LBB Oro

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Con mayoría de partidos entre equipos que están de mitad de tabla hacia arriba contra rivales que se ubican del 7º al 12º, se completa, desde las 21, la séptima fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", la cual comenzó anoche con el triunfo de Bahiense del Norte ante Liniers, por 84 a 59.

El puntero Estrella -con una sensible baja- visita a Estudiantes; Napostá, escolta, recibe a Independiente; Pueyrredón, de gran campaña, es local frente a Olimpo; el ascendente Villa Mitre aguarda por Barrio Hospital y Pacífico-L.N. Alem es el único cruce entre dos que están de mitad de tabla hacia abajo.

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Estudiantes-Estrella

Estrella, el equipo de mejor racha con cinco triunfos en fila, va al Casanova a enfrentar a Estudiantes, que viene de dos en dos: perdió (2), ganó (2) y perdió (2).

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Francisco Irrazábal.

Novedades: el albo tienen equipo completo y Estrella sufre la sensible baja de Carlos Balmaceda, quien en el partido contra L.N. Alem se lesionó nuevamente la mano izquierda, como sucedió sobre el final de la primera parte del torneo.

Antecedente: Estrella 77, Estudiantes 63.

Pacífico-L.N. Alem

Un duelo de necesitados entre Pacífico y L.N. Alem. El verde ganó los tres primeros y perdió los tres siguientes, mientras que el verdirrojo cedió en sus tres salidas y le sumó la última derrota como local.

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Mariano Enrique y Marcelo Gordillo.

Novedades: en Pacífico continúa afuera Pedro Palacio. En el verdirrojo, en tanto, regresa Emilio Giménez y siguen ausentes Patricio Zapata y Santiago D'Annunzio.

Antecedente: en fase regular, L.N. Alem 90, Pacífico 83. En la reclasificación, L.N. Alem se impuso de visita, 106 a 97 y 84 a 80, y Pacífico ganó de visitante, 81 a 67.

Pueyrredón-Olimpo

Pueyrredón está rindiendo a muy buen nivel y una muestra son los cinco triunfos conseguidos. Olimpo, contrariamente, festejó un partido y sufrió cinco derrotas.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Juan Cruz Schernenco y Leandro Bressan.

Novedades: en Purre está en duda Damián Carci, con un dedo lesionado y el aurinegro tiene equipo completo.

Antecedente: Olimpo 76, Pueyrredón 74.

Villa Mitre-Barrio Hospital

Villa Mitre viene consolidándose y ganó los últimos tres partidos, mientras que Barrio Hospital es el único que aún no pudo ganar en este tramo.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Horacio Sedán y Ariel Di Marco.

Novedades: el tricolor tiene sus jugadores a disposición y la visita no cuenta con Nahuel Cámara (rodilla), mientras que Joaquín Godio podría sumar minutos y se cambiará Esteban Benedetti.

Antecedente: en fase regular, Barrio Hospital 71, Villa Mitre 85. En la reclasificación, Barrio ganó como visita, 69 a 69, y Villa Mitre se impuso 95-65 de visitante y 98-73 de local.

Napostá-Independiente

En duelo de extremos, Napostá está al acecho del puntero, mientras que Independiente arrastra cinco caídas en fila.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Joel Schernenco⁩ y Camila Robles.

Novedades: el local, como viene sucediendo, no tendrá a Germán Andrés (recuperándose de la intervención en una rodilla) y la visita le suma a las ausencias de Luciano Figueroa y Martín Schmir, nada menos que a Juan Pablo Morán, con una molestia.

Antecedente: Independiente 83, Napostá 87.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

Po. Equipo Puntos

​​​​​1°) Estrella (14PG-3PP) 21 puntos

1º) Bahiense (12-6), 21 (*)

3º) Napostá (13-4), 20

3º) Liniers (10-8), 20 (*)

5º) Pueyrredón (11-6), 19,5

6º) Villa Mitre (10-7), 18,5

7º) Pacífico (8-9), 17

8º) Estudiantes (8-9), 16,5

9º) L.N. Alem (6-11), 15,5

10º) Olimpo (5-12), 14,5

11º) Independiente (3-14), 13,5

12º) Barrio Hospital (3-14), 13

(*) Tienen un partido más.