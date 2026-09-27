El bahiense Valentín Carrio Motola se consagró subcampeón en el Sudamericano Prejuvenil

El bahiense Valentín Carrio Motola se consagró subcampeón de la 39° Campeonato Sudamericano Prejuvenil, que se disputó en los links del Terrón Golf Club de Córdoba para jugadores menores de 15 años.

El jugador del Club de Golf Palihue (conocé su historia acá), terminó en la segunda colocación tras finalizar los 72 hoyos con 287 golpes, uno bajo el par de cancha.

En la última ronda de hoy, Valentín cerró una tarjeta de 73 impactos.

Previamente, sus rondas habían sido de 67, 77 y 70 golpes.

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El ganador de la competencia individual fue el chileno Samuel Trucco, quien terminó con 276 golpes (12 bajo el par).

Además, Carrio Motola también fue segundo en la competencia por equipos, en la que culminaron 578 golpes (2 sobre el par) junto a Clodomiro Carranza e Iñaki Fernández.

En esta categoría también dominó Chile, que finalizó con 569 intentos (7 bajo el par).

Mientras que en la categoría mixtos por equipo, Valentín fue tercero junto a Morena Tesoniero, con 576 golpes (par).

En este apartado, los ganadores fueron los argentinos Martina Oubel y Clodomiro Carranza, quienes cerraron la ronda con 573 intentos (3 bajo el par).

Segundos fueron los chilenos Antonia Sáez y Samuel Trucco, con una tarjeta de 575 golpes (1 bajo el par).

Asimismo, Argentina se consagró campeón en Damas por equipo, con Martina Oubel, Morena Tesoniero y Amaia Fiur, quienes terminaron los 72 hoyos con 567 golpes (9 bajo el par).

Oubel, además, fue la mejor entre las mujeres en individual, con 282 intentos en su tarjeta.