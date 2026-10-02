Talentos de la URS bajo la lupa de la Academia Buenos Aires: "Algunos chicos pueden tener oportunidades", dijo Minnaard

El Centro de Rugby de Alem y Florida, donde se perfeccionan los jugadores y jugadoras de este deporte que tienen alguna proyección, fue visitado en los últimos días por un referente del escalón superior, la Academia Buenos Aires.

La estructura del rugby argentino conducente al alto rendimiento está conectada entre los Centros de Desarrollo (tienen sede en algunas de las uniones del interior como el de la URS) y las Academias (funcionan a un nivel superior en las plazas más importantes del rugby nacional). En ambos casos, son la puerta de acceso al sistema de alto rendiemiento de UAR, que incluye todos los seleccionados argentinos con primera escala en juveniles.

De ahí la importancia de la visita esta semana de Luciano Silvera, representante de la Academia Buenos Aires, quien participó de una serie de actividades con jugadores del seleccionado M16 Desarrollo y destacados del M18 de la Unión de Rugby del Sur.

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Silvera trabajó en conjunto con Mariano Minnaard -director del Centro URS- y con los demás entrenadores abocados a las actividades que se desarrollan en Alem y Florida.

"El lunes tuvimos entrenamiento con el seleccionado, que fue en Universitario y el martes entrenamos en el Centro. Fue la primera vez que vino (Silvera), por lo que no conocía las instalaciones. Quedó muy contento con eso. A nivel país los otros Centros se van moviendo por los clubes o bien las uniones hacen acuerdos para entrenar en algún club, mientras que nosotros entrenamos de día en cancha de piso sintético que tenemos a disposición, al igual que el gimnasio", dijo Minnaard en diálogo ayer con El Diario Deportivo, el streaming que se ve en vivo a través de lanueva.com de lunes a viernes a las 15.

"Las condiciones para el crecimiento y desarrollo de los chicos están óptimas (en nuestra ciudad). Acá los chicos no pueden no desarrollarse. Es un punto muy a favor para nuestra unión", agregó.

Al ser consultado sobre las directivas u objetivos a cumplir que hubiera pedido Silvera, el actual head coach de Universitario

"Estuvimos charlando mucho, hicimos hincapié en todos nuestros objetivos y la conclusión o mensaje para los chicos es que los dos aspectos donde más rápido se puede crecer es en la nutrición y en el aspecto físico. Son condiciones sine qua non para jugar. Lo que se busca en el jugador es tamaño, a través del componente óseo y muscular. Después, técnicamente se los puede mejorar con entrenamiento", explicó.

También remarcó la importancia de los hábitos incorporados por los deportistas como una llave que encamina hacia el alto rendimiento..

"Es una de las partes fundamentales, de los objetivos principales. Debemos inculcar hábitos de alto rendimiento, como lo nutricional y el gimnasio. También hacemos un seguimiento escolar, evaluación de desempeño, comportamiento en la casa... Los buenos hábitos no sólo importan en el club, sino en todos lados. Esto es un extra porque son considerados jugadores que pueden dar un plus y a eso apuntamos", dijo.

Minnaard adelantó que tras la visita de Silvera se podrían dar algunas invitaciones para talentos de clubes locales y/o de la región a Casa Pumas, "la cocina" del alto rendminiento del rugby UAR.

"Algunos chicos que pueden tener oportunidades. Antes de fin de año estaremos llevando algunos chicos a Casa Pumas, para que puedan ver la otra parte, el siguiente nivel. Que venga alguien desde más arriba, a los chicos del Centro los motiva porque se abre una oportunidad de ver -en Casa Pumas- a otros pares que ya pasaron por el Centro de la URS como Joaquín Moro, Nahuel Zunini y Pancho Lusarreta. El ejemplo está y es importante porque es un respaldo para el Centro, que señala que el desarrollo es por ahí", indicó

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