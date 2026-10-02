La penúltima fecha de la LBB Plata puede definir mucho antes del final

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Los resultados que se registren esta noche por la décima y penúltima fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", dejarán un panorama más claro respecto de las posibilidades de cara al cierre de fase regular.

De hecho, podrían terminar de confirmarse los tres grupos para la próxima instancia: clasificados directos a cuartos (falta definir si accede El Nacional o Argentino), el play-in (están Ateneo, Bahía Basket y Velocidad, y el otro será El Nacional o Argentino) y la permanencia (solo resta definir la posición que ocuparán La Falda y Espora).

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Estrenando el número 1 y pensando directamente en lo que viene, en uno de los cinco partidos que comienzan a las 21, San Lorenzo visitará al escolta Altense, que depende de sí mismo para terminar en el mismo lugar.

9 de Julio (3º) y Sportivo (4º), separados por medio punto, se juegan en el Damiani la chance de subir un escalón más.

El Nacional (6º) busca en la Quinta el triunfo que le asegure la clasificación directa, justamente ante Argentino (7º), el único rival que también puede acceder a ese lugar.

Ateneo (8º) con posibilidades de ventaja en el play-in, recibe a La Falda (11º), que tiene como objetivo iniciar como local ante Espora la serie permanencia.

En otro de los partidos, Comercial intentará sumar doble y tratar de subir, mientras que Velocidad, su rival, ya está condenado a jugar el play-in, aunque con chances de ir por el 7º u 8º.

Mientras tanto, desde las 21.30, Bahía Basket, con posibilidades de meterse 7º u 8º, visita a Espora, que necesita ganar un partido más que La Falda para escaparle al último lugar.

La última

El viernes 9 se completará la fase regular con Comercial-La Falda, Ateneo-El Nacional, Argentino-Altense, San Lorenzo-Espora, Bahía Basket-9 de Julio y Sportivo-Velocidad.





Altense-San Lorenzo

Cancha: Armando Traini (Altense).

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Gabriel Jaramillo y Joaquín Irrazábal.

Novedades: en el verde están todos a disposición. Distinta realidad atraviesa Sanlo, con Matíass Martínez decartado (desgarro), en duda Simón Seewald y Lautaro Fernetich, mientras que Nicolás Herbick volvería a cambiarse.

Antecedente: San Lorenzo 78, Altense 60.

9 de Julio-Sportivo

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Árbitros: Mariano Enrique, Aleajandro Ramallo y Leonardo Bressan⁩.

Novedades: en el local retorna Luciano Vecchi (estuvo de viaje). En la visita no juega Emanuel Miguel (motivos laborales) y está en duda Agustín Amore (con un golpe).

Antecedente: Sportivo 61, 9 de Julio 66.

El Nacional-Argentino

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Juan Agustín Matías y Jerónimo Javier Ocampo.⁩

Novedades: en el local continúan afuera Facundo Dulsan (viaje de egresados) y Agustín Catalán (dolencia en una muñeca). En la visita se ausenta nuevamente Juan Cruz Reschini.

Antecedente: Argentino 86, El Nacional 72.

La Falda-Ateneo

Cancha: Lili Pisani (La Falda).

Árbitros: Horacio Sedán, Marcelo Gordillo y Francisco⁩ Irrazábal.

Novedades: ambos están completos.

Antecedente: Ateneo 84, La Falda 73.

Velocidad-Comercial

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sam Inglera⁩ y Camila Robles.⁩

Novedades: el azulgrana tiene a todo su personal disponible y el verdiamarillo no cuenta con Luciano Orellano (de viaje).

Antecedente: Comercial 55, Velocidad 58.

Espora-Bahía Basket

Cancha: José Galié (Espora).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Ariel Mallimaci y Yamila Nicoletta.

Novedades: los puntaltenses tienen a todo su plantel en condiciones y en Bahía no juegan Juan Cruz Mambretti (esguince) y Santiago Russi (motivos personales).

Antecedente: Bahía Basket 69, Espora 62.

Posiciones

Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:

1º) San Lorenzo (18PG-2PP), 28 puntos

2º) Altense (14-6), 24,5

3º) 9 de Julio (14-6), 24

4º) Sportivo (13-7), 23,5

5º) Comercial (13-7), 23,5

6º) El Nacional (10-10), 22,5

7º) Argentino (10-10), 22

8º) Ateneo (8-12) 20,5

9º) Bahía Basket (7-13), 20,5

10º) Velocidad (8-12), 19,5

11º) La Falda (3-17), 16,5

12º) Espora (2-18), 16