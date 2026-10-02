GP de Baréin: Franco Colapinto fue 22° en la Práctica Libre 2 y recibió otra sanción

Se realizó esta mañana la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Baréin correspondiente a la fecha 16 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el Circuito Internacional de Sepang (Malasia), debido a la guerra en Medio Oriente que obligó a mudar el escenario.

En esta segunda tanda de entrenamientos, el argentino Franco Colapinto fue 22°, luego de ser 19° en la Práctia Libre 1, que se realizó previamente.

Se presume que el pilarense probó distintas variantes en su auto teniendo en cuenta que penalizará con 15 posiciones por la sanción recibida tras el accidente en el Gran Premio de Azerbaiyán a la que se le sumó otra más.

De hecho dio todas sus vueltas con tanques llenos, simulando vueltas de carrera sin pensar tanto en una vuelta rápida de Clasificación.

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Colapinto recibió otras 10 posiciones más de penalización debido a que cambió el motor de combustión interna en la unidad de potencia, siendo la 5° vez que lo hace en la temporada, superando las cuatro permitidas.

El más veloz en esta sesión fue Charles Leclerc (Ferrari), quien tuvo el giro más rápido con 1:34:528.

Detrás del monegasco terminaron Isack Hadjar (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Ferrari).

Mientras que Pierre Gasly, compañero de Colapinto, terminó con el 10° tiempo, y el líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes Benz), fue séptimo.

En la Práctica Libre 1, el más rápido había sido Max Verstappen (Red Bull), quien completó el trazado en 1:37:520.

Tras estas dos primeras tandas, la acción continuará mañana por la noche, cuando se ponga en marcha la Práctica Libre 3 a la una de la mañana del sábado.

Luego, a las 5, irá la Clasificación en busca de las mejores posiciones de cara al Gran Premio.

La carrera principal se correrá el domingo a las 4 de la mañana.