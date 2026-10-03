Gran debut de Fausto Ruesga con Regatas Corrientes en la Liga Nacional

Ruesga y el festejo tras la victoria. Foto: LN.

Regatas Corrientes le ganó en su debut a Instituto (Córdoba), por 73 a 63, en cancha de San Martín, con una gran inicio de Fausto Ruesga.

El bahiense tuvo un gran desempeño, aportando 16 puntos (0-2 en triples, 6-9 en dobles y 4-7 en libres), más 15 rebotes, en 31m19.

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También se destacó Roberto Acuña, convirtiendo otros 16 puntos y Francisco Farabello colaboró con 13.

En los cordobeses hubo 17 puntos y 9 rebotes de Torren Jones, 11 de Juan Pablo Corbalán y 10 de Bautista Lugarini y Gastón Whelan.

En Santiago

Este sábado, a las 21.30, Platense visita a Quimsa.

El calamar, con Ramiro Santiago, viene de ganarle en el debut a Olímpico.

En los santiagueños, esperando su lugar está el juvenil Enzo Roth (17 años), surgido de nuestro medio, jugador que dio sus primeros pasos en Argentino y pasó a Napostá. Es nacido en Oberá (Misiones) y se radicó en nuestra ciudad desde muy pequeño.