Arruabarrena contó que "le rompe las pelotas" y le pidió que cambia al pibe Flores, la nueva joya de Boca

Rodolfo Arruabarrena habló con la prensa anoche, tras la victoria de Boca Juniors ante Unión de Santa Fe, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Fiel a su estilo, el Vasco se mostró con naturalidad tras el 3 a 0 en La Bombonera y habló sobre Leonel Flores, quién vivió una noche y una semana especial.

El pibe de las inferiores marcó dos goles (sus primeros como local) a horas de haber debutado en la Selección Mayor, el pasado miércoles ante Bolivia.

"Leo vive en Béccar y se hace una hora y media (para entrenar). Y me rompe las pelotas que no viva acá en Puerto Madero", dijo el DT con total sinceridad.

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"Son cuestiones que me gustaría que cambiase, después no mucho más. Hablo lo que tengo que hablar, mando mensajes y creo que lo van a solucionar: para que se haga 25 minutos para ir a entrenar y esté más descansado", agregó Arruabarrena.

Además, siguió contando más sobre el presente del pibe de 19 años, quien debutó en la Primera hace apenas unos meses.

"Está aprovechando las oportunidades, por lo que hablo tiene los pies sobre la tierra. Voy a seguir rompiéndole las bolas a los agentes y los representantes para que lo cuiden, en estos momentos se acerca mucha gente. Del lado nuestro y la Selección vamos a aconsejarlo, después dependerá de él", dijo el DT.

"Es un chico con hambre, con ganas, tiene una familia atrás que lo respaldó, sin presiones tiene que tratar de aprovechar las oportunidades y lo está haciendo. Tiene mucho más para crecer", agregó.