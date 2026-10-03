Sportiva va por el triunfo que puede darle el pasaje a semifinales una fecha antes

La recta final del Regional Pampeano A de rugby tendrá este sábado la disputa de la 13ª y penúltima fecha, con Sociedad Sportiva y Argentino afrontando compromisos de diferente trascendencia en sus respectivos objetivos.

Las Palomas, que vienen de disputar la reválida del Torneo del Interior ante La Tablada de Córdoba, visitarán a Sporting (15.45) en la Villa Marista, en un encuentro determinante para sus aspiraciones de clasificarse a las semifinales.

El Blanco ocupa el 4º puesto, con 36 puntos, y se encuentra dentro de la zona de clasificación a semifinales. Sin embargo, todavía no tiene asegurado su lugar entre los cuatro mejores, por lo que necesita sumar al menos un triunfo en estas dos últimas jornadas para defender ese objetivo. Inclusive, si vencen este sábado a Sporting, el equipo bahiense quedará clasificado automáticamente una fecha antes del cierre, sin importar lo que ocurra en los otros partidos.

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En su última presentación en el TRP A el equipo dirigido por Diego Samuel se impuso en el clásico a Argentino por 41 a 19, resultado que le permitió mantenerse en puestos de semifinales.

El desafío de este sábado será ante un rival directo, ya que Sporting marcha segundo, con 45 unidades, y buscará consolidar su posición de cara a la definición del campeonato. En el encuentro de la primera rueda, disputado en Bahía Blanca, el conjunto marplatense ganó 35 a 31.

En paralelo, el resultado del enfrentamiento entre Universitario de Mar del Plata y Mar del Plata Club, 3º y 1º respectivamente, también tendrá incidencia en la lucha por los puestos de privilegio.

Por su parte, Argentino visitará a San Ignacio, también desde las 15.45, en un duelo entre dos equipos que ya tienen definido su destino: ambos deberán disputar la Reválida A-B para mantener la plaza de sus respectivas uniones en la máxima categoría del regional.

El Chancho, que tuvo fecha libre el último fin de semana, suma 12 derrotas en igual cantidad de presentaciones y todavía no pudo conseguir triunfos en el torneo. Su última presentación fue la caída por 41 a 19 frente a Sociedad Sportiva, en el clásico bahiense.

A pesar que no maduró la victoria, el XV Azul recuperó personal y en las últimas fechas mostró una recuperación de juego importante de cara a lo que vendrá a partir del 24 de octubre.

Formaciones

Estas formaciones presentarán hoy los clubes bahienses:

Sociedad Sportiva: 1. Uriel Troncoso, 2. Santiago Báncora, 3. Lautaro Césari; 4. Juan Cruz Harguindeguy Puccinelli y 5. Federico Stein; 6. Francisco Cantalejos (capitán), 7. Gerónimo Rivas Pompei, 8. Felipe Inchausti; 9. Rafael Larrañaga Astibia y 10. Juan Cruz Samuel; 11. Alan Martínez, 12. Joaquín Rey Saravia, 13. Pedro Zorzano, 14. Felipe Serrat; 15. Patricio Cantalejos. Entrenador, Diego Samuel.

Definidores, 16. Joaquín Giménez, 17. Ariel Anton, 18. Matias Stalldecker, 19. Thiago Loiacono, 20. Tomás Inchausti, 21. Pedro Galmarini, 22. Mateo Cardoso Lopes y 23. Facundo Ferrandez.

Argentino: 1. Facundo Aristimuño, 2. Francisco Ramírez, 3. Manuel Otero; 4. Martiniano Barsellini y 5. Santiago Ramos; 6. Francisco Maenza, 7. Emiliano Barrera, 8. Nicolás Marengo; 9. Pedro Selvarolo (capitán) y 10. Ramiro Correa; 11. Tomás Moro, 12. Guido Marconi, 13. Martín Olivero, 14. Franco Litterio; 15. Tomás Expósito. Entrenador, Lisandro Flores.

Definidores, 16. Valentín Infante, 17. Guido Ermiaga, 18. Tomás Gutiérrez, 19. Nicolás Ruiz, 20. Bautista Schulmeister, 21. José F. Vera, 22. Bautista Gortari y 23. Manuel Molina.

Fecha completa

Este es el detalle de la jornada 13 del TRP A, que se jugará en Mar del Plata y en Tandil a las 15.45: Sportiing-Sociedad Sportiva (arbitraje de Mariano Scianna), San Ignacio-Argentino (Lautaro Lamas), Universitario-Mar del Plata Club (Nicolás Cosentino) y Los Cardos-Comercial (Gastón Rogé).

La jornada comenzará 12.15 con los partidos de Preintermedia y continuará a las 14 con los de Intermedia.

La definición

La fase clasificatoria finalizará el próximo sábado 10 de octubre. De no mediar modificaciones al fixture original, las semifinales se disputarán el 24 de octubre, mientras que la final está prevista para el 7 de noviembre.

Torneo del Interior

Tala RC y Jockey (Rosario) disputarán este sábado la gran final del Torneo del Interior A.

El partido se jugará en cancha del club cordobés, comenzará a las 16 y será arbitrado por Tomás Bertazza (URBA). Televisará Disney+.

Vale destacar que el ganador accederá automáticamente a la final del Nacional de Clubes, el cual enfrenta al mejor club del Interior con el ganador del torneo de la URBA, que está en desarrollo.