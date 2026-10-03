Torneo Clausura: la fecha 10 se abre con tres partidos de la "B"

Con tres partidos se pone en marcha hoy la fecha 10 del Torneo Clausura de la Primera División "B" de la Liga del Sur.

El principal atractivo de la tarde de hoy estará en el Roberto Carminatti.

Olimpo intentará recuperar la cima de la tabla ante Comercial, que también buscará tres puntos clave para acercarse a la cima.

Se medirán desde las 15.30, con arbitraje de Lucas De Dios y sin público visitante.

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El aurinegro llega a un punto del puntero Rosario Puerto Belgrano y el Portuario está a 4 unidades y a tres de su rival de hoy.

En idéntico horario, Sansinena recibirá a Dublin en el Luis Molina.

El árbitro en General Cerri será Pablo Zaragoza.

El Tripero está anteúltimo con 7 puntos y el Rojo es el colista con 4 y viene de conseguir su primer triunfo del torneo.

Por último, a las 16, Pacífico de Cabildo recibirá a Pacífico de Bahía Blanca en el Carlos Angelini.

En la vecina localidad pitará Raúl Kerman.

Ambos buscarán puntos clave para no perder pisada en la lucha por los puestos de playoffs.

La fecha se completará mañana con Rosario-Tiro Federal, en Punta Alta, desde las 15.30 y con Franco Páez como juez.

Este encuentro tendrá la particularidad que el elenco de Punta Alta volverá a contar con público, ya que fue levantada la sanción en la previa.

*Las tablas

Así están las posiciones antes del arranque de la fecha 10:

-Clausura: 1°) Rosario, 19 puntos; 2°) Olimpo, 18; 3°) Tiro Federal y Comercial, 15; 5°) Pacífico de Cabildo, 9; 6°) Pacífico de Bahía Blanca, 8; 7°) Sansinena, 7 y 8°) Dublin, 4.

-Acumulada: 1°) Rosario, 45 puntos; 2°) Comercial y Tiro Federal, 42; 4°) Olimpo, 34; 5°) Sansinena, 28; 6°) Dublin, 21; 7°) Pacífico de Cabildo, 17 y 8°) Pacífico de Bahía Blanca, 16.

*Mañana la elite

La fecha 10 de la Primera División "A" se jugará íntegramente mañana, con los 4 partidos comenzando a las 15.30.

Se medirán: Huracán-Villa Mitre (Franco Yatzky), Bella Vista-Libertad -sin público visitante- (Juan Vega), San Francisco-Sporting (Oscar Perotti) y La Armonía-Liniers (Mariano Perretti).

Así están las posiciones antes del arranque de la fecha 10:

-Clausura: 1°) Huracán, 15 puntos; 2°) San Francisco, 14; 3°) La Armonía, 12; 4°) Bella Vista, 11; 5°) Sporting y Villa Mitre, 11; 7°) Liniers y Libertad, 8.

-Acumulada: 1°) Huracán, 41 puntos; 2°) Bella Vista, 36; 3°) Liniers, 31; 4°) Villa Mitre, 30; 5°) San Francisco, 27; 6°) Libertad, 26; 7°) La Armonía, 26 y 8°) Sporting, 24.