Katz y el secreto de Rosario puntero: “Le pudimos llegar al jugador para que siga adelante con normalidad”

Más allá de los inconvenientes que está atravesando Rosario Puerto Belgrano desde lo económico, con una seguidilla de partidos a puertas cerradas tras una suspensión exagerada e injusta, el equipo que conduce Marcelo Katz se consolidó en el certamen Clausura del Promocional y hoy lidera la tabla.

“El grupo de jugadores siempre fue muy positivo. Y desde la parte nuestra, con algunos criterios pedagógicos y otras veces porque te sale, le pudimos llegar al jugador para que siga adelante con normalidad”, sostuvo el DT villalonguense en el programa El Diario Deportivo, que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

“En este momento estamos bien; se juntó la gente del club para que las cosas fluyan de la mejor manera y nosotros seguiremos metiéndole para adelante”, amplió el orientador.

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“Uno nunca deja de lado querer jugar bien al fútbol. Y, más allá de todo, a uno le gusta dirigir porque es un apasionado del fútbol. Y una vez que empieza a rodar la pelota, querés que todo salga bien”, agregó.

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