“Miren a las carmelitas”: la furia de los dirigentes de Estudiantes por las provocaciones de Rosario Central a Verón

Los repudiables festejos del plantel de Rosario Central tras consagrarse en la Supercopa Internacional generaron el enojo de parte de la dirigencia de Estudiantes de La Plata, que salió a respaldar a Juan Sebastián Véron, la principal víctima de las burlas de los futbolistas.

Entre las imágenes más burdas se pudieron ver un ataúd de cartón con el rostro de Juan Sebastián Verón y remeras con la bandera de Inglaterra, que tenían también a cara del actual presidente de Estudiantes.

Uno de los primeros en manifestar su indignación fue el vicepresidente del Pincha, Martín Gorostegui, quien eligió la ironía para dejar en evidencia a los futbolistas rosarinos.

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“No hicimos nada para que pase lo que pasó”, escribió el dirigente en sus plataformas digitales, utilizando entre comillas la misma frase que había lanzado Ángel Di María tras el pitazo final para justificar el clima caldeado del encuentro.

Por su parte, el secretario de finanzas de la institución albirroja, Juan Manuel Ongay, apuntó sin filtros contra la vergonzosa actitud del rival y exigió la intervención inmediata de las autoridades.

“Miren a las carmelitas. Imagino que la inmaculada Asociación del Fútbol Argentino tomará alguna medida, ¿no??”, disparó el directivo, cuestionando el doble vara del ente regulador del fútbol nacional.

Los posteos de los altos mandos platenses reflejan el malestar generalizado que existe en el club de la ciudad de las diagonales por la falta de límites durante las celebraciones.

La exhibición de elementos ofensivos por parte de deportistas profesionales traspasó por completo las barreras del folclore deportivo y encendió las alarmas por incitación a la violencia.

Con la dirigencia de Estudiantes marcando la cancha de forma pública y exigiendo sanciones ejemplares, la pelota quedó del lado de los organismos disciplinarios.

En La Plata esperan que la AFA actúe de oficio para frenar los excesos y sancionar a los responsables de un episodio que volvió a manchar la consagración de una copa nacional. (TN)