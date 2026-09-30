"Un homenaje y un agradecimiento": la UBA nombró Doctor Honoris Causa a Lionel Messi

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió otorgar este miércoles su máximo título honorífico al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, cuya distinción será entregada el próximo martes 6 de octubre en el partido despedida del jugador ante Benín.

Según sostiene el comunicado oficial, en los considerandos de la resolución se destaca que “su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente”.

Además, se resalta que el mejor futbolista de todos los tiempos condujo al conjunto dirigido por Lionel Scaloni a la obtención de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 ante Italia, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 frente a Francia, la Copa América 2024 en la final contra Colombia y el subcampeonato en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, al integrar el primer plantel de la historia del fútbol argentino en obtener cuatro títulos consecutivos con la selección mayor.

En este sentido, el rector de la casa de altos estudios, Ricardo Gelpi, expresó: “Más allá de lo que todas y todos los argentinos conocemos de Messi, independientemente de los números, las estadísticas que dan cuenta de su condición como deportista, queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional".

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“Con esta distinción queremos destacar la trascendencia e influencia de quien, a través del deporte y más allá, ha obtenido los más destacados logros y se ha vuelto ejemplo de excelencia”, agregó Gelpi.

Además, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, consignó que el máximo goleador del Inter Miami y del Barcelona “supo transmitir los valores de la camiseta argentina y representarla con coraje y respeto, y así logró llevarla a lo más alto del fútbol mundial”.

“Pero este Doctorado Honoris Causa es un reconocimiento que trasciende su carrera futbolística. Es un homenaje y un agradecimiento que le brindamos desde la UBA, en nombre de toda la sociedad argentina”, concluyó Yacobitti.

La distinción será entregada en el partido de despedida de Messi, que se llevará a cabo el martes 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental. (NA)