Quién es Maxi Ghione, el actor bahiense que fue detenido por amenazas y privación ilegítima de la libertad

El nombre de Maxi Ghione volvió a ocupar el centro de la escena este martes, luego de que quedara detenido durante un allanamiento en su vivienda de Lehmann, Santa Fe, en el marco de una investigación judicial por presuntas amenazas calificadas, privación ilegítima de la libertad y tenencia indebida de armas de fuego.

El actor, director y docente, de 53 años, fue arrestado el martes 29 de septiembre a las 13:35 por personal de la Dirección General de la Policía de Investigaciones (PDI). Tras el operativo, fue trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional V, en Rafaela, donde permanece a disposición de la Justicia.

La causa está a cargo del fiscal Juan Manuel Puig, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rafaela. Según la información incorporada al expediente, la denuncia se vincula con un encuentro ocurrido el 20 de septiembre en el domicilio del intérprete.

El hecho puso el foco en el actor, de largo recorrido en el espectáculo nacional aunque alejado de los focos en los últimos tiempos.

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Nacido el 17 de mayo de 1973 en Bahía Blanca, Maximiliano Ghione pasó la mayor parte de su infancia en Punta Alta.

“Me llevaron a nacer a Bahía, pero yo soy puntaltense. Aprendí a caminar en Punta Alta. Vivía en Espora 580. Los mejores recuerdos de mi vida, son mi infancia en Punta Alta. Me fui a los 8 años. Mi papá era bancario. Mis abuelos llegaron en barco con el Ingeniero Luiggi. Somos puntaltenses”, contó en junio de 2020 al portal Punta Noticias.

“Voy mucho a Pehuen Co, es mi lugar. Son mis raíces. A mí me metes en la Base Naval, en Pehuen Co, en Arroyo Pareja o en Villa del Mar, todo lo que este dentro de Coronel Rosales es mi lugar. Voy a ir y voy a ser intendente de Punta Alta (bromeó). Fui a la Escuela Nº 23”, recordó.

Tras vivir con su familia en Olavarría y La Plata, llegó a Buenos Aires, donde desarrolló una carrera sostenida en televisión, cine y teatro. Su rostro se hizo familiar para el público a partir de participaciones en ficciones de distintas épocas y señales.

Integró el elenco de producciones como Buenos vecinos, Cebollitas, Soy gitano, Los únicos, Casi Ángeles, Botineras, Campanas en la noche, Noche y día y La 1-5/18. En esta última tira interpretó a Chacho Guridi.

Uno de sus personajes más recordados fue Ramón Ortega en Montecristo, la ficción protagonizada por Pablo Echarri, Paola Krum y Joaquín Furriel que se emitió en 2006. Su recorrido televisivo también incluyó una participación en Maradona: sueño bendito, la serie inspirada en la vida de Diego Armando Maradona, donde encarnó al Morsa Espósito, uno de los cuñados del exfutbolista.

En cine, Ghione trabajó en títulos como Cenizas del paraíso, Roma, Sangre fría y Aterrados, el film de terror dirigido por Demián Rugna. Su actividad artística se extendió al teatro y a la formación de intérpretes: durante años encabezó un taller de actuación en Buenos Aires.

Además de su tarea frente a cámara, se desempeñó como director y docente. Ese perfil lo mantuvo ligado al ambiente artístico incluso en los períodos en los que redujo su presencia en televisión.

En diciembre de 2018 reveló que sufrió un abuso cuando tenía 11 años de edad. “Esperé a que se mueran mis padres para poder hablarlo. Lo callé 30 años”, destacó en ese entonces. “Siempre, pero SIEMPRE: creéle a la víctima, después se verá. Pero ante la duda, creéle al débil”, reclamó.

A fines de 2024, decidió dejar la dinámica porteña y trasladarse a Lehmann. El cambio estuvo relacionado con una búsqueda de otro ritmo de vida y con sus vínculos familiares en esa región de Santa Fe.

En declaraciones a Radio Rafaela, había explicado que el primer tramo de su vida transcurrió en el campo y que la llegada a la localidad representaba una vuelta a ese origen. También contó que Buenos Aires le hacía mal y que buscaba recuperar una rutina alejada de la exposición cotidiana.

En esa etapa abrió Lo de Solán, un bodegón en su pueblo adoptivo. El espacio ofrecía comidas típicas, encuentros musicales y propuestas gastronómicas para vecinos de la localidad y visitantes de Rafaela. El emprendimiento cerró después sus puertas.

Ghione también había hablado de un diagnóstico de enfisema y de un proceso de rehabilitación. La mudanza, según relató entonces, le permitió incorporar caminatas diarias y hábitos diferentes a los que tenía durante sus años de actividad permanente en Buenos Aires.

Otro aspecto que el actor compartió públicamente fue su vínculo con la hipoacusia. Desde los siete años padeció otoesclerosis, una enfermedad hereditaria que puede provocar pérdida progresiva de la audición y zumbidos constantes. Durante gran parte de su carrera, trabajó con dificultades auditivas. En 2020 se sometió a una operación en el oído derecho y luego afirmó que había recuperado cerca del 80% de la audición de ese lado.

Horas antes de su detención, Ghione publicó en Instagram un mensaje dedicado a su hijo. En el texto habló de “tiempos difíciles”, pidió confianza y expresó su deseo de que el niño pudiera conservar la alegría frente a las situaciones adversas. Ahora, la fiscalía deberá avanzar con los peritajes sobre las armas y el teléfono secuestrados, tomar nuevas declaraciones y definir si existen elementos para formalizar una imputación contra el actor.

El caso por el que está imputado

De acuerdo con el relato del denunciante, quien sostuvo que había sido contratado para un encuentro privado, no habría podido retirarse de la casa durante cerca de cinco horas. También afirmó que Ghione habría exhibido dos armas y le habría dicho que estaban cargadas. Luego de salir de la vivienda, el hombre denunció haber recibido mensajes intimidatorios en medio de una discusión vinculada con el pago acordado.

Esos hechos forman parte de una hipótesis inicial y todavía deberán ser corroborados en el avance de la investigación. Ghione no fue imputado formalmente hasta el momento y su detención no implica una declaración de culpabilidad.

El procedimiento judicial se llevó a cabo en la vivienda de Lehmann, una localidad del departamento Castellanos, cercana a Rafaela, donde Ghione se instaló a fines de 2024 tras dejar Buenos Aires.

En el allanamiento fueron secuestradas cinco armas de fuego: un arma larga de acción a palanca y cuatro armas cortas, entre ellas una pistola semiautomática calibre .380 y tres revólveres calibre .38, dos de ellos con acabado metálico plateado y otro de terminación negra. Junto al armamento se encontraron dos cargadores desmontables, cartuchos calibre .22 Long Rifle y numerosas municiones de distintos tipos. En total, 52 municiones calibre .22 y 42 municiones calibre .380.

El material será sometido a peritajes para determinar su procedencia, su condición de funcionamiento y su situación registral. La fiscalía también buscará establecer si alguno de los elementos secuestrados guarda relación con el hecho denunciado. (Teleshow / Infobae y Punta Noticias)