Joaquín Levinton negó la denuncia por abuso sexual en su contra: “Me acusó hace tres años”

El cantante y líder de Turf, Joaquín Levinton, negó este miércoles la denuncia por abuso sexual que lo involucra y aseguró que el episodio ya estaba cerrado; en este marco, consideró que fue denunciado hace más de tres años.

En una historia de Instagram, el músico escribió que la mujer ya lo "denunció hace más de tres años" y que "se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos". "Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes", agregó.

Levinton sostuvo además que ella aún lo contacta. "Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes", afirmó, y contó que cuando la bloquea "sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo". "Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación", cerró.

La denuncia la hizo una mujer identificada como "la señora P", que dijo haber mantenido una relación con el músico entre 2015 y 2020. Según la presentación, radicada el lunes en la Comisaría Vecinal 2-B de Recoleta, lo acusó de abuso sexual con acceso carnal. La mujer ya había denunciado en 2022 y después desistió. Ella sostiene que retiró aquella presentación porque Levinton se enteró y se lo pidió. Esa versión y la del músico no coinciden.

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En la acusación formal, la mujer relató que durante esos cinco años sufrió violencia física y psicológica, que fue obligada a consumir cocaína y a mantener relaciones sexuales no consentidas, y que esas situaciones quedaron filmadas. También describió un episodio en el que, según dijo, Levinton la tomó del cuello cuando intentó irse de una reunión. La denuncia quedó caratulada como abuso sexual con acceso carnal y amenazas, e interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50. La denunciante fue derivada al Centro de Orientación a la Víctima. (NA)