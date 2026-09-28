La AFA confirmó el horario de la despedida de Messi y los otros dos amistosos de la Selección

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó hoy los horarios de los tres amistosos que afrontará la Selección Argentina en el marco de la fecha FIFA.

Según se informó los dos primeros juegos de preparación comenzarán a las 21: este miércoles ante Bolivia (en el Mario Alberto Kempes de Córdoba) y el sábado frente a Burkina Faso (el sábado en cancha de River).

Mientras que el partido que marcará la despedida de Lionel Messi del combinado nacional comenzará a las 20: contra Benín, el martes 6 en el Monumental.