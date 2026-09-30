Marcos Rojo no se presentó en el entrenamiento de Racing

Racing sigue sumando malas noticias tras la derrota y eliminación en la Copa Argentina y la posterior salida de Juan Pablo Vojvoda. Las lupas en la Academia se trasladaron a Marcos Rojo, defensor que es pretendido por Estudiantespara disputar las semifinales de la Conmebol Libertadores.

El experimentado futbolista no se presentó en el entrenamiento de este miércoles y busca regresar al Pincha para disputar el cruce eliminatorio ante Flamengo de Brasil.

Marcos Rojo ya le transmitió a Diego Milito su deseo de volver a Estudiantes, aunque el presidente de Racing se mostró, de momento, inflexible en esta operación.

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Lo cierto es que el contrato del defensor con la Academia vence a fin de año y el presente deportivo del equipo de Avellaneda es poco alentador.

Además de Marcos Rojo, en Estudiantes podrían levantar el teléfono para sondear a Enzo Pérez, hoy en Deportivo Maipú de su Mendoza natal.