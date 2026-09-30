La debilidad del presidente del Barcelona: "Quería a Lautaro a cualquier precio", dijo Laporta
El bahiense fue buscado por el club catalán en el último mercado de pases.
El presidente de Barcelona, Joan Laporta, contó los detalles de la búsqueda de Lautaro Martínez, para contratarlo en el último receso del verano europeo.
En definitiva, el máximo dirigente del club catalán contó que los rumores sobre un supuesto traspaso del bahiense eran totalmente cierto, tal como también confirmó Lautaro tiempo atrás.
"Todo es verdad, quería a Lautaro a cualquier precio. Es un futbolista increíble, no queríamos dejarlo escapar. Así que llamé al presidente (Giuseppe 'Beppe') Marotta y me dijo que el jugador no estaba en venta", dijo Laporta en Corriere dello Sport.
"En cualquier caso no habría sido el jugador quien decidiera si marcharse o no, porque el Inter quería conservarlo. Así que, por respeto a Beppe, a quien aprecio mucho, nos detuvimos", agregó.
A comienzo de este mes, Lautaro también se había referido a este tema, dejando bien en claro sus ganas de quedarse en Inter, club del que es capitán.
"Los rumores eran ciertos, pero tengo las ideas muy claras: quise quedarme aquí con mis compañeros y con esta magnífica afición", declaró Lautaro en Sky Italia.
"Me quedaría para siempre, y mientras me quieran, me quedaré aquí. Pero en este trabajo ya lo sabemos: cuando ya no sirves, te echan. El Inter para mí es todo: orgullo, felicidad y ganas de seguir adelante. He vuelto a elegir quedarme aquí, quiero hacer grande cosas en Inter", remarcó.