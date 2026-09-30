Con un cambio a último momento, Agustina Cavalli afronta la Copa del Mundo de BMX en China

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

La ciclista Agustina Cavalli se encuentra en Mentougou, China, lista para afrontar las fechas 5 y 6 de la Copa del Mundo de BMX Racing.

La bahiense, que viene de representar a la Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, cruzó el planeta junto a la selección nacional que comandan Ariel Katogui y Juan Pablo Bruno.

También forman parte de la delegación Gonzalo Molina, Federico Villegas, Ezequiel Torres, Tomás Maturano y Alma Piñeiro.

"La idea es tratar de sumar la mayor cantidad de puntos para cerrar el año bien en el ranking y empezar a posicionarnos en el ranking olímpico, que comenzó el mes pasado", mencionó Katogui.

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Este jueves se llevarán a cabo las prácticas oficiales en Mentougou (un distrito en la parte occidental de la ciudad de Pekín), mientras que la competencia irá entre el viernes 2 y el sábado 3 de octubre, adelantando las jornadas ya que se pronostican fuertes vientos para el domingo 4.

"Dichas condiciones meteorológicas podrían comprometer el buen desarrollo del evento y la seguridad de los corredores y de todas las personas presentes", justificaron desde la Unión Ciclista Internacional.

La Copa del Mundo continuará el fin de semana siguiente también en China, aunque en la ciudad de Chongli, con las fechas 7 y 8 (10 y 11 de octubre). Y tiene previsto finalizar la temporada en Sarasota, Estados Unidos, aunque a estas dos carreras (31 de octubre y 1 de noviembre) no asistirían los riders argentinos.