Un bahiense dirigirá por primera vez a Boca y otro pitará en el clásico de Córdoba

Dos árbitros bahienses dirigirán dos de los principales partidos de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Uno será el dos veces mundialista Facundo Tello, quien pitará en el clásico cordobés que animarán Talleres y Belgrano el próximo domingo a las 17.

El encuentro se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes y los asistentes de Facu serán Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodrígez, con Lucas Cavallero como cuarto. Además, en el VAR estará Yamil Possi acompañado por Diego Romero como AVAR.

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Mientras que el local Sebastián Martínez Beligoy dirigirá por primera vez a Boca Juniors, en el duelo ante Unión del viernes venidero.

El juego se desarrollará en La Bombonera desde las 21.30 y el árbitro de nuestra ciudad (nacido el 10 de enero de 1990) estará acompañado por los asistentes Juan Mamani y Lucas Pardo. Mientras que el cuarto será Damián Rubino y en el VAR estará Sebastián Bresba junto a Gastón Suárez como AVAR.

Martínez hizo su estreno en la máxima división justamente en un encuentro entre Unión y Central Córdoba de Santiago del Estero, por la 27ª fecha de la Liga Profesional 2022, luego de 13 presentaciones en la Primera Nacional.

Así será la fecha completa:

-Viernes

19.15: Independiente vs Instituto (Árbitro: Hernán Mastrangelo).

21.30: Boca vs Unión (Sebastián Martínez Beligoy)

21.30: Independiente Rivadavia vs Gimnasia y Esgrima La Plata (Bryan Ferreyra)

-Sábado

14.45: Defensa y Justicia vs San Lorenzo (Luis Lobo Medina)

17.00: Atlético Tucumán vs Barracas Central (Nicolás Ramírez)

17.00: Newell's vs Lanús (Darío Herrera).

-Domingo

14.45: Huracán vs Aldosivi (Nazareno Arasa)

17.00: Talleres vs Belgrano (Facundo Tello)

19.15: Argentinos Juniors vs Tigre (Andrés Gariano)

21.30: Estudiantes de Río Cuarto vs Racing (Felipe Viola)

-Lunes

16.45: Deportivo Riestra vs Central Córdoba (Andrés Merlos).

19.00: Estudiantes vs Gimnasia de Mendoza (Yael Falcón Pérez)

19.00: Vélez vs Platense (Sebastián Zunino)

21.15: Banfield vs Rosario Central (Leandro Rey Hilfer)

-Miércoles (14 de octubre)

19.00: Sarmiento de Junín vs River (cuerpo arbitral a designar)