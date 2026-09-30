Pesistas bahienses se trajeron medallas del Sudamericano de Chile

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Un grupo de pesistas bahienses, representado por ABP, integró el seleccionado argentino que participó con éxito en el Sudamericano de Powerlifting desarrollado en Santiago de Chile.

Natalia Giménez, en Damas Open -76, logró el tercer puesto, con un total de 417,5 Powerlifting Raw.

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Por su parte, Ramiro Giménez, fue segundo en Caballeros Open -93, con un total de 762,5 Powerlifting Raw.

También, Verónica Rengelman se coronó bicampeona Sudamericana en Damas Máster 1 categoría +84, Fuerza en Banco Raw, con un total de 92,5 kilogramos.

Mientras que Pablo Rivera fue campeón Sudamericano en Caballeros Master 2 -93, Powerlifting Equipado, con un total de 550 kilogramos.